藍綠都圍剿！看嘸侯友宜千字文　網罵翻：俗辣、不表態就是鄉愿！

▲侯友宜不對公投表態，遭黨內圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

新北市長侯友宜遭黨內圍剿不對公投表態，因此透過臉書發表千字文回應「公投不是圈叉題」、「人民都厭煩了」，更強調會盡力「讓這塊土地上的每一個人歲月靜好、安居樂業」。而貼文一出後引發正反論戰，藍綠營都抨擊看不懂文章狠酸「數千字的不表態文」，還有網友怒罵「俗辣」。

侯友宜表示，公投本來一場從專業、理性、科學出發，大家可以好好去論辯，冷靜思考判斷後，尊重多數民意的選擇，但曾幾何時變成了填鴨式圈叉題，不能有其他論述？

侯友宜認為，原本該是一個一個議題就事論事，怎麼演變成對人不對事，非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？相信人民都厭煩了，都累了。

侯友宜強調，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜也說，我們把時間拿來拚政治、拚藍綠，拚到最後讓下一代看不到機會、看不到明天。這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、 堅持做對的事， 不靠嘴巴，而是腳踏實地。

貼文一出後湧入五千多則留言，還包括藍綠營人士。重啟核四領銜人黃士修說，「沒有人逼你一定要喊四個同意，不過你寫了一大篇，連提醒市民1218出門投票都不願意，這是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本啊？」

前民眾黨員朱哲成諷刺，「這是一篇數千字的不表態文」，民進黨新北市議員參選人卓冠廷也說，「跟我一樣看不懂這篇的請按我讚」，還有不少網友也留言，「重點？？？？？」、「看不懂在表達什麼具體內容」、「不表態就是鄉愿！」、「白話文：國民黨閉嘴，我不想表態，不要逼我好嗎」、「俗辣！沒有擔當！」

不過，資深媒體人黃暐瀚則留言力挺「公投是對事，選舉才對人。堅持信念，逆風不懼，侯哥，加油！」；民進黨立委何志偉也說「公投本該就事論事，理性思辯公共政策。」

另外，民進黨新北市議員戴瑋珊留言「市長，為了新北市民的福祉，核四重啟和三接遷建台北港，您都應該表態「不同意」，請不要再閃躲了！」

李來希留言提問，「當強盜與受害人兩邊對峙，陣勢已經擺開了，身為警察的你，你還要先確認眼前的贓物是屬於誰？還是先保護被害人？總是要選邊站，不能總是置身事外或等塵埃落定之後再來抓賊或收割，你說是不是？」

▼侯友宜回應公投議題，網友留言灌爆看不懂，藍綠圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）

