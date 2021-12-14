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30類從業人員強制打2劑疫苗　北市籲中央「建立罰則」

▲▼蔡炳坤視察花博莫德納隨到隨打，現場打氣不佳。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

指揮中心日前宣布，全國30類從業人員須完成2劑疫苗接種才可上工。台北市副市長蔡炳坤14日表示，已有和中央討論，應要建立罰則；另也要求北市各大醫院的醫療人員須完成第三劑疫苗接種率95％，保護醫事人員和確保醫療院所運作。

蔡炳坤14日上午出席「北市穆斯林旅遊多選擇，友善景點旅宿再增15家」記者會，針對外界關心Omicron變種病毒，蔡炳坤說，中央宣布加強至少30項從業人員的疫苗接種，必須於12月17日前接種2劑，且八大行業也包括在內，在此呼籲這30項從業人員可至醫院、花博接種疫苗，同樣會準備100元禮券，而北市2022年1月1日後也會進場檢查、督導。

蔡炳坤提及，由於目前尚未建立罰則，所以最近有和中央討論，應該建立「罰則」，既然要求強制接種2劑疫苗，就要搭配罰則才能達到既定效果。

此外，面對已開放第三劑莫德納疫苗接種，蔡炳坤說，符合完整接種2劑疫苗且達5個月者都可接種，現階段最多醫事人員符合標準，「現在要求北市各大醫院第三劑疫苗接種，目標訂為95％，基本上應要百分之百，但可能有部分的人不適合打疫苗。」希望讓第一線醫事工作人員幾乎百分之百接種第三劑疫苗，保護醫事人員，也確保醫療院所運作。

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