侯友宜遭圍剿嘆「只想努力做事」　他：你的歲月靜好是有人負重前行

▲侯漢廷為公投斷食、夜宿自由廣場。（圖／翻攝侯漢廷臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

新北市長侯友宜未對公投表態慘遭藍營圍剿，昨（13）日晚間透過臉書發出千字文表示「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」。對此，為公投斷葉宿自由廣場的新黨台北市議員侯漢廷表示，敵軍襲來，我們選擇戰鬥、我們選擇守護。而在牆內，握有大權者享受「靜好歲月」，反而批評我們的戰鬥叫「內耗分裂」。

侯漢廷深夜透過臉書發文表示，公投當然理應讓人「論辯、冷靜思考判斷、尊重多數民意選擇」。關鍵在誰提供了論辯空間？是民進黨透過造謠公投題目大看板掛滿街？是民進黨可以鬼扯公投是反大陸？是民進黨鋪天蓋地的媒體網路宣傳，甚至不知道有沒有用到我們的納稅錢？

侯漢廷說，我們絕對提供了論述，希望民眾冷靜思考判斷。然而，握有大權者卻因為資料太多，就嫌棄「人民都厭煩、都累了」。那請問，又有誰願意闢謠？還有誰願意守護？還有誰願意戰鬥？「你的歲月靜好，是有人為你負重前行！」

侯漢廷強調，會繼續擔任那個負重前行的人，會繼續擔任在烽煙燎原、鐵馬干戈、奮勇守護且戰鬥的人。直到滿身傷痕，再被嫌棄，「對立、衝突，大家不累嗎？」但還有許多的志工，自己在捷運站前，自己印製小卡、呼籲重啟核四、呼籲反對萊豬。雖然我們沒有國家機器，但有熱情與信念，對抗強權。

侯漢廷指出「有人說，掌權者都不想打仗，你還打個屁？」他說，「我這一仗，不為哪個掌權者打，也不為自己打，純粹為了信念、為了民主、為了我們的下一代。」

侯漢廷直指，有軍隊者不動，甚至發表投降宣揚，當前絕對不是要調轉方向去攻擊友軍，而是發揮更強大的力量，召喚更多的支持，共同擊潰敵軍！只求諸己，不求他人。

侯友宜的千字文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜指出，自己跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望，「曾幾何時，把時間拿來拚政治、拚藍綠，拼到最後讓下一代看不到機會、看不到明天，這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地」。

▼侯友宜不對公投表態，遭黨內圍剿。（圖／翻攝侯友宜臉書）

