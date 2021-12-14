「侯友宜連提醒市民投票都不願意」　黃士修：難道已經跟綠營談好條件？

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，新北市長侯友宜卻遲遲不表態，昨更發出千字文表示「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，引起國民黨內不小反彈聲浪。對此，核四公投領銜人黃士修批評，侯寫了一大篇，連提醒市民1218出門投票都不願意，「這是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本啊？」

黃士修表示，如果核四公投不過，中央政府更不可能處理核廢料，「難道侯友宜市長已經跟民進黨談好條件，希望核廢料永遠放在新北市了嗎？那麼我們也只能尊重。」

對於侯友宜千字長文，黃士修批評，沒有人逼侯一定要喊四個同意，不過侯寫了一大篇，連提醒市民1218出門投票都不願意，「這是不是在配合民進黨操作基本盤對決的劇本啊？」

侯友宜因遲未表態挺核四又缺席國民黨公投宣傳行程，引發藍營基層不滿，不只被部分國民黨代表要求祭出黨紀處分，黃士修日前更直指侯友宜是公投破口，議員徐巧芯也說，若自己當上黨主席，2022新北市長選戰就不會提名侯友宜。

對於黨內反彈聲浪，侯友宜昨發出千字文，文中提到，公投的真正意涵，是人民自主意志的展現，由你來好好的將每項公投選項的優缺點反覆咀嚼思考，在內心經過正反合思維交相辯論後，以自由意志去決定你的答案，不論在野或執政，意見領袖的責任，在於為人民去闡明所有的利弊，有執政權力的人更必須去擔起責任，解決隨之而來的問題，而不僅是告訴我們打圈或打叉。

侯友宜指出，自己跟許多人一樣，很年輕就隻身北漂，在那個年代，大家為了更好的生活打拚，希望下一代能比我們更好，我們對未來充滿希望，「曾幾何時，把時間拿來拚政治、拚藍綠，拼到最後讓下一代看不到機會、看不到明天，這些都不是我要做的事。台灣最不需要的就是鬥來鬥去，我只想努力做事、堅持做對的事，不靠嘴巴，而是腳踏實地」。