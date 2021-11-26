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8米長巨幅台灣景觀巨幅毛巾壁畫　週末雲林巾彩耕地藝術節登場

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林巾彩耕地藝術節受疫情影響今年推遲到秋天舉辦，今年主題為「巾彩王國」，除了在耕地上打造稻草迷宮並由小朋友的偶像碰碰狐鯊魚寶寶坐鎮，讓現場成為親子大型遊樂園，同時有「紙風車劇團」以及「棉花田」並加上體驗館中許多對於毛巾的相關使用、製造知識等，就在明、後11月27、28日兩天登場。

▲記者會現場由雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上相當壯麗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲記者會現場由雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上相當壯麗。（圖／記者蔡佩旻攝）

2021雲林巾彩耕地藝術節場地位於金鵬巾緻親子館毛巾文創館正後方，今年會場主意象是高2.3米、長8米的「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，整體設計以台灣北中南之特色元素為主，凸顯台灣獨特的價值，毛巾壁畫，是利用百色紗穿引排序技術所織成，代表著台灣毛巾業者卓越的技術與藝術設計力的提升。

▲記者會現場由雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上相當壯麗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021雲林巾彩耕地藝術節受疫情影響今年推遲到秋天舉辦，今年主題「巾彩王國」在耕地上打造稻草迷宮並由碰碰狐鯊魚寶寶坐鎮，讓現場成為親子大型遊樂園，就在明、後11月27、28日兩天登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蘇治芬表示，毛巾產業在台灣從1950 年代開展，一直到80年代都還是台灣的「毛巾巢」，但就在80年代後期開始，台灣加入 WTO 後開放中國毛巾進口來台，對台灣毛巾產業造成衝擊和威脅，導致台灣的毛巾工廠相繼關廠，因此政府陸續推動轉型政策或是補助政策，今年我們將倡議MIT毛巾、所有在地生產的毛巾絕對拒用新疆棉，展現我們對自由民主意志的尊重下製造出來的優質毛巾。

主辦單位行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示，在旅遊業中，家庭旅客是最大的客群之一，特別疫情過後，各地都出現報復性出遊人潮，虎尾絕對是個旅遊的最佳目的地之一。巾彩耕地藝術節，雖然只有兩天，但希望透過各種活動設計讓遊客更加認識每天都要用到的日用品「毛巾」，好吃、好玩又富教育意義，邀請全台民眾在安排行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。

▲記者會現場由雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上相當壯麗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021雲林巾彩耕地藝術節，種植一片棉花田民眾實際看見毛巾原料近一步認識毛巾知識。（圖／記者蔡佩旻攝）

行政院雲嘉南區聯合服務中心說明，彩耕地藝術節會場除了有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區外，今年活動設計，更加符合親子同遊。在大型稻草迷宮內有動物把關員，在遊戲的同時傳遞毛巾製造的相關知識。另外，國際超級IP，「BABY SHARK」碰碰狐鯊魚寶寶也將助陣成為今年巾彩耕地藝術節的代言人。

特別是今年有巾彩藝術節的老朋友「紙風車劇團」也如期而至，帶來「蕃薯森林奇遇記」，結合中西元素，故事仍圍繞在愛與勇氣，並在其中加入了節能減碳、珍惜水資源的生活概念，因為綠能是當今最熱的話題，遊戲中學習更能深入腦海。

▲記者會現場由雲林毛巾業者代表高舉「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」在廣闊的耕地上相當壯麗。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年主題為「巾彩王國」，除了在耕地上打造稻草迷宮，更有許多動物人偶知識關卡可闖關拿禮物。（圖／記者蔡佩旻攝）

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