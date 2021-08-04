立委蘇治芬勘查台糖圖資文卷移存　文化部承諾分期修復活化利用

▲立法委員蘇治芬邀請文資局長陳濟民到北港糖廠，現勘圖資文卷移往虎尾糖廠的保存情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港糖廠、虎尾糖廠及斗六糖廠是雲林縣保存尚屬完整的三大糖廠，可謂雲林製糖業文化路徑的示範點、潛力點，立法委員蘇治芬邀請文資局陳濟民局長到北港糖廠現勘圖資文卷移往虎尾糖廠的保存情形，文化部承諾分期修復活化再利用，並指派文化部文化資產局作為彙整窗口。

立法委員委蘇治芬說，北港糖廠修復計畫正如火如荼進行，將分為三大分項進行，第一項「蒸汽機車庫修復再利用工程」規劃設計案已於7月22日完成文資局審查，近日就會核定補助四成經費，將請台糖於10月底前完成招標，一年內完成規劃設計。並於111年11月30日前提案申請工程經費。

▲文資局長陳濟民圖指出，未來會將這些圖資數位化，並與台糖總公司合作，爬梳更多散落的珍貴圖資，留傳給後代子孫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第二項「製糖工廠及附屬設施修復及再利用（含緊急加固）」規劃設計案預計於今年12月25日前完成文資局審查。第三項「冷卻水池及周邊環境改善暨蔗埕環境改善」規劃設計案則訂於明年（111年）七月底完成補助審查。

文資局陳濟民局長親眼見到「百年千圖」興奮指出，其中一卷圖資上標著年份為昭和17年，即西元1942年，距今已80個年頭，尤其是手繪的機械圖，讓他深深感覺到手感的溫度和親切感，未來會將這些圖資數位化，並與台糖總公司合作，爬梳更多散落的珍貴圖資，留傳給後代子孫。

▲其中一卷圖資上標著年份為昭和17年，即西元1942年，距今已80個年頭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台糖總公司副總黃進良，特地一同參與會議，他表示非常支持文化路徑的政策，定會加速配合執行。黃進良提到，各個糖廠間的開發同值性太高，應與地方景點結合提高可看性，希望開發完成後能由民間業者接續經營，以避免空間閒置。

▲北港糖廠修復計畫正如火如荼進行，第一項「蒸汽機車庫修復再利用工程」規劃設計案已於7月22日完成文資局審查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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