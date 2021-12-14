「台灣必須崛起！」　安倍晉三：中國軍事冒進是自殺式行為

▲日本前首相安倍晉三以影片方式發表演說。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

日本前首相安倍晉三14日以預錄影片的方式，於「2021台美日三邊印太安全對話」發表專題演講。他在演講中強調，台灣必須崛起，因為台灣值得，台灣民主受到威脅，對所有人都是挑戰。他也提醒中國，軍事上的冒進對於龐大的經濟體，是自殺式行為，應該自我克制，不應經常霸凌鄰居。

安倍在演說時表示，前總統李登輝在1996年成為台灣史上第一位民選總統，那時是民主的開始，而在25年後的此刻，台灣作為民主實體參加全球民主峰會，要向全體台灣人民表達祝福與祝賀。

安倍表示，台灣、美國與日本，擁有共同的重要議程，就是永遠不要失去對自由、人權、法律的信仰，台灣必須是民主中的領導者，台灣必須崛起，因為台灣值得。

對於台灣的民主受到威脅，安倍表示，這對於日本跟所有人都是嚴峻的。他認為，應該強化日本的國安，自衛隊也要與美國更密切的合作。他強調，弱點招致挑釁，從海底、海面到空域，從網路到外太空，美日台三方必須合作。

安倍認為，軍事上的冒進，對於中國龐大的經濟體，是自殺式的行為，因此日本敦促中國不要追求領土擴張，應該自我克制，不該經常霸凌鄰居，這也是攸關中國自己的利益。