日本火山浮石遍全台！　海委會預估明漂至基北桃沿岸、嘉澎海域

▲日本火山浮石侵襲台灣海域。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

日本小笠原群島火山於2021年8月噴發，海委會持續監測火山浮石動態，13日截至上午11點，新發現9處火山浮石蹤跡漂流點，包括高雄西子灣、苗栗西湖溪南岸、宜蘭新城溪口等岸際。海委會也模擬未來24小時火山浮石漂涼路徑，提醒船隻注意航行安全。

海洋委員會國家海洋研究院表示，為掌握日本火山浮石的漂流動態，團隊進行洋流數值模擬，海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控，海洋保育署則適時進行採水檢測。

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▲13日(截至11時)新發現日本火山浮石分布區域。（圖／海委會提供）

海委會指出，截至13日上午11點，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到高雄西子灣南岬頭沙灘(約530平方公尺)、高雄永新灣沙灘(約200平方公尺)、台東七里橋岸際(約300平方公尺)、苗栗西湖溪南岸(約32.5平方公尺)、宜蘭新城溪口(約300平方公尺)、澎湖崎頭後山岸際(約50平方公尺)、澎湖電纜頭沙灘(約300平方公尺)、基隆港西一碼頭(約4平方公尺)、台東碇橋海灘(約250平方公尺)等9處。

▲海委會13日模擬火山浮石預估圖，預測24小時後動態)。（圖／海委會提供）

為提醒相關區域作業船隻注意航行安全，海委會也預估14日主要火山浮石漂流路徑，原於台灣東北部海域所發現之火山浮石，預估14日受潮流與東北季風影響往台灣西北部海域移動，部分浮石可能接近台灣北部基隆至桃園沿岸。原於雲林麥寮港外海新發現之火山浮石，預估14日向南移動至嘉義至澎湖之間海域，部分浮石可能接近附近沿岸。

▲日本小笠原群島火山噴發，花蓮外海陸續出現火山浮石，目前發現最大如網球大小。（圖／第一二海巡隊提供）

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