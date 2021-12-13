日相岸田文雄「搬進鬧鬼公邸」　笑稱一夜好眠：還沒遇到鬼

▲岸田文雄11日搬入日本首相公邸，隔日外出例行理髮並未接受訪問，13日一早出門辦公時受訪則透露自己「睡得很好」。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本首相岸田文雄11日下午16時許從議員宿舍正式遷居「首相公邸」，睡了2晚後，於周一（13日）早晨步行前往辦公時受訪表示自己睡得很好，將以全新的心情努力工作。由於日本首相公邸多次傳出鬧鬼，媒體問到此事時，岸田笑稱，「目前還沒遇到鬼。」

▲岸田文雄與夫人等家人一同入住鬧鬼公邸，他笑稱，「目前還沒遇到鬼」。（圖／岸田文雄IG）

根據日本NHK報導，岸田文雄10月4日就任首相後一直住在東京赤坂的眾議院議員宿舍，但為了專心處理公務，於11日偕夫人等家屬一同遷居首相公邸（總理大臣公邸），成為2012年前民主黨首相野田佳彥下台後，時隔9年首位入住的日本首相。遷居公邸後，從原本乘車約3分鐘的路程縮短至只需步行1分鐘，即可抵達相鄰的辦公「官邸」。

▲日本首相公邸多年來不時爆出鬧鬼傳聞。（圖／翻攝自首相公邸官網）

然而，日本首相公邸發生過2次暗殺，分別是1932年五一五首相犬養毅遭狙殺事件與1936年二二六首相岡田啟介與擔任秘書的妹夫遭殺害案件，此後就不時傳出鬧鬼。幾名前首相就曾爆出睡覺時會莫名聽到行軍腳步聲，公邸浴室的水龍頭會流出鮮血，或是看見沒有身體的鬼。也有都市傳說稱，許多入住公邸的首相大約1年後就會請辭，宛如一種短命政權的魔咒。

因此，岸田13日受訪時也被問到公邸是否真的鬧鬼，他笑著說，「目前還沒有遇到鬼。」此外，他也提到，「感覺昨晚好好地睡了一覺，今天預算委員會也開始了，我將以嶄新的心情努力工作。」

共同社報導指出，現在的公邸由舊官邸改造而來，岸田入住前只做了普通的房間清掃和檢查，未進行特別裝修，前2任首相安倍晉三與菅義偉分別居住自宅與議員宿舍，皆未入住公邸，引發在野黨批評，政府每年編列1.6億日圓維護公邸是浪費公帑。

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