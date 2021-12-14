蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

▲總統蔡英文出席「2021年臺美日三邊印太安全對話開幕典禮」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午出席「2021年台美日三邊印太安全對話開幕典禮」時表示，台灣的面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要，台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員，我們對民主的承諾前所未有的堅定，絕不會屈服於壓力，台灣在不斷尋求理念相近夥伴的支持之際，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。

蔡英文在會中特別感謝日本安倍晉三前首相及美國國務院巴斯比（Scott Busby）副助卿撥冗參與今天的研討會，並持續表達對台灣安全和民主的支持，她非常期待他們稍後的演說。

蔡英文表示，今天是她第三次在研討會開幕致詞，去年她在會上形容2020年是史上最具挑戰的一年，但也是充滿勇氣、溫暖和友誼的一年，今年又聚在一起，依舊面臨許多類似的挑戰，但今年是台灣與世界理念相近的民主夥伴展開更多合作的一年。

蔡英文說，台灣為國際社會提供重要的防疫物資，以減緩新冠肺炎的擴散，美國跟日本在關鍵時刻伸出援手，捐贈台灣820萬劑疫苗；而歐洲的民主夥伴，好比捷克、波蘭、斯洛伐克、立陶宛也紛紛捐贈疫苗。

蔡英文表示，過去幾個月以來，台灣歡迎來自歐洲議會、法國、斯洛伐克和波海三國的訪團，這些訪團不僅來台討論雙方更進一步的合作，也展現民主夥伴團結的精神。

蔡英文表示，台灣政府代表和民間成員上週參加美國主辦的民主峰會，駐美代表蕭美琴和政務委員唐鳳跟全世界分享台灣的堅韌和實現民主的故事。

在唐鳳方面，蔡英文說，他分享台灣在運用數位科技對抗疫情的同時，也保障民主制度和價值的經驗，同時也表達台灣對區域及世界打擊貪腐、抵禦專制入侵和促進尊重人權的承諾。

蔡英文強調，台灣要向世界傳達一個清楚的訊息，無論外部壓力多麼強大，都無法動搖對自由、人權、法治和國際民主社會合作的努力與承諾，將繼續與夥伴合作，致力維護印太區域的安全、和平、自由和開放。

蔡英文提到，過去兩年對世界各國都非常艱困，種種挑戰依然存在，加快腳步為人民接種疫苗的同時，新的變種病毒不斷出現，威權政權對台灣的生活方式和制度的侵害加劇，卻也為民主國家敲響了警鐘。

蔡英文認為，儘管艱巨的挑戰依然存在，而且可能不會在短期內消失，民主國家仍持續共同努力捍衛我們珍視的價值和制度，並重振符合國際社會利益的聯盟。

蔡英文強調，台灣的面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要，台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員，我們對民主的承諾前所未有的堅定，絕不會屈服於壓力，台灣在不斷尋求理念相近夥伴的支持之際，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。