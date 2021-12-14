　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

▲▼總統蔡英文出席「2021年臺美日三邊印太安全對話開幕典禮」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「2021年臺美日三邊印太安全對話開幕典禮」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午出席「2021年台美日三邊印太安全對話開幕典禮」時表示，台灣的面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要，台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員，我們對民主的承諾前所未有的堅定，絕不會屈服於壓力，台灣在不斷尋求理念相近夥伴的支持之際，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。

蔡英文在會中特別感謝日本安倍晉三前首相及美國國務院巴斯比（Scott Busby）副助卿撥冗參與今天的研討會，並持續表達對台灣安全和民主的支持，她非常期待他們稍後的演說。

蔡英文表示，今天是她第三次在研討會開幕致詞，去年她在會上形容2020年是史上最具挑戰的一年，但也是充滿勇氣、溫暖和友誼的一年，今年又聚在一起，依舊面臨許多類似的挑戰，但今年是台灣與世界理念相近的民主夥伴展開更多合作的一年。

蔡英文說，台灣為國際社會提供重要的防疫物資，以減緩新冠肺炎的擴散，美國跟日本在關鍵時刻伸出援手，捐贈台灣820萬劑疫苗；而歐洲的民主夥伴，好比捷克、波蘭、斯洛伐克、立陶宛也紛紛捐贈疫苗。

蔡英文表示，過去幾個月以來，台灣歡迎來自歐洲議會、法國、斯洛伐克和波海三國的訪團，這些訪團不僅來台討論雙方更進一步的合作，也展現民主夥伴團結的精神。

蔡英文表示，台灣政府代表和民間成員上週參加美國主辦的民主峰會，駐美代表蕭美琴和政務委員唐鳳跟全世界分享台灣的堅韌和實現民主的故事。

在唐鳳方面，蔡英文說，他分享台灣在運用數位科技對抗疫情的同時，也保障民主制度和價值的經驗，同時也表達台灣對區域及世界打擊貪腐、抵禦專制入侵和促進尊重人權的承諾。

蔡英文強調，台灣要向世界傳達一個清楚的訊息，無論外部壓力多麼強大，都無法動搖對自由、人權、法治和國際民主社會合作的努力與承諾，將繼續與夥伴合作，致力維護印太區域的安全、和平、自由和開放。

蔡英文提到，過去兩年對世界各國都非常艱困，種種挑戰依然存在，加快腳步為人民接種疫苗的同時，新的變種病毒不斷出現，威權政權對台灣的生活方式和制度的侵害加劇，卻也為民主國家敲響了警鐘。

蔡英文認為，儘管艱巨的挑戰依然存在，而且可能不會在短期內消失，民主國家仍持續共同努力捍衛我們珍視的價值和制度，並重振符合國際社會利益的聯盟。

蔡英文強調，台灣的面積或許不大，但已證明對區域和全世界都至關重要，台灣面對外來威脅，屹立不搖，並成為印太地區不可或缺的成員，我們對民主的承諾前所未有的堅定，絕不會屈服於壓力，台灣在不斷尋求理念相近夥伴的支持之際，不會逃避挑戰，希望能為國際社會提出解方。

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
包3600新郎不爽！　婚禮紅包「神解法曝光」
爆「綠茶婊女星」釣出賴薇如　王思佳回應了
短裙妹騎車「丁字褲全看光」！　網眼熟喊：藍色小丁續集
四大公投周六登場　過關門檻出爐！
小倆口去耶誕城「另個女友」出現了！　結局大反轉
人妻做愛直播全流出！46人觀戰「老爸也在看」
許藍方公開2訊息！　「找少偉哥請到這」
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

張志豪挺侯友宜 　「不要向朱立倫屈服」也別向馬英九低頭

黃偉哲回立院娘家推廣胡麻　陳亭妃等台南6立委集體缺席

「台灣必須崛起！」　安倍晉三：中國軍事冒進是自殺式行為

公投倒數4天　朱立倫掃街：民進黨真的能夠容忍破壞千年藻礁？

2021台北燈節17日登場　「電子集章」可抽飯店住宿券、空氣清淨機

蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

質疑NCC不公遭陳柏惟嗆「草莓冬瓜」　顏寬恒回擊：低下言論

「跟3年前選市長的承諾一模一樣」　侯友宜：公投就是讓人民作主

德商台灣默克將投資高雄「金額超越過去」　陳其邁：下午就知道

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

少女撿棉被踩破採光罩瞬間墜地　 重摔大喊「屁股好痛」痛苦不已　

張志豪挺侯友宜 　「不要向朱立倫屈服」也別向馬英九低頭

黃偉哲回立院娘家推廣胡麻　陳亭妃等台南6立委集體缺席

「台灣必須崛起！」　安倍晉三：中國軍事冒進是自殺式行為

公投倒數4天　朱立倫掃街：民進黨真的能夠容忍破壞千年藻礁？

2021台北燈節17日登場　「電子集章」可抽飯店住宿券、空氣清淨機

蔡英文「絕不會屈服於壓力」：台灣會成為印太不可或缺的成員

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

質疑NCC不公遭陳柏惟嗆「草莓冬瓜」　顏寬恒回擊：低下言論

「跟3年前選市長的承諾一模一樣」　侯友宜：公投就是讓人民作主

德商台灣默克將投資高雄「金額超越過去」　陳其邁：下午就知道

孔劉出道20年感謝自己堅持到底：「因為走過那段路，才能成為現在的我」

《D.P》拍第二季！原班團隊回歸　30秒伏筆「出現具教煥、丁海寅」

千萬打造暗黑版《魷魚》男優挺兇器　還原度超高...老司機求上車

鯊魚遭緊咬硬上！被「強制性交」留巨大齒狀疤痕　恐怖傷口照曝光

每日40個名額免費體驗名人講座　嘉義嚴選品牌莊園咖啡週台北開跑

19歲男爽中頭獎「睡遍4000女」！10年後3.7億全花光…最新下場曝

不滿開車插隊被閃大燈　拿BB槍將對方車打成蜂窩　　　

井柏然演戲目標「就是要讓人看到想接吻」　悶劇靠他起死回生

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡　女駕駛先送小孩再報案

87%學生不認同核四能解決台灣缺電　66%家人未和小孩討論公投

政治熱門新聞

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

侯友宜晚間扔公投震撼彈「風向亂爆」

藍綠都圍剿！　侯友宜千字文挨批俗辣

1218公投懶人包10個QA秒懂怎麼投

國軍臂章有大中國思想？綠委籲改台灣黑熊

央視稱台青年吃胖躲兵役！國防部回擊了

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

館長讚侯友宜超越藍綠：打臉國民黨

陳玉珍4字成語評侯友宜千字文　無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！」

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

快訊／四大公投1982萬人有投票權　通過門檻495萬票

蔡英文執政「綠能僅增1%、跳電4次」　國民黨：能源政策錯誤

快訊／朱立倫回應侯友宜：在野黨有在野黨的天職

侯友宜遭圍剿嘆「只想努力做事」　他：你的歲月靜好是有人負重前行

更多熱門

相關新聞

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

如何贏南韓　蔡英文曝1關鍵

南韓今天申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。總統蔡英文今（13日）晚表示，此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP，「我們絕對不能在這時候停下來」。

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

藻礁公投》不要跟著政治人物走

藻礁公投》不要跟著政治人物走

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

公投倒數催票再出招　蔡英文邀製作同框照

關鍵字：

蔡英文印太區域

讀者迴響

熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

住1年「頂樓露台樓中樓」　屋主超滿意1點

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面