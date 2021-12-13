國台語雙聲道！蔡英文公投宣導片曝光　「只要對國家好，我就會承擔」

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投將至，正反雙方針對各項議題激烈交鋒，民進黨今釋出蔡英文「四個不同意」公投宣導片，並分為國台語雙聲道，影片中，蔡英文表示，此次公投非黨派之爭，是要決定能源轉型、供電穩定、全球經貿布局以及民主深化四個政策，要繼續往前進，還是停下來，「只要對國家發展最好，我就會承擔下來。」

12月18日就要公投，蔡英文表示，這一次的公投不是黨派之爭，是要決定我們現在正全力在做，有相當進展的能源轉型、供電穩定、全球經貿布局以及民主深化等四個政策，應該要繼續往前進，還是停下來。

蔡英文指出，自己的立場很清楚，既然國家的路線正確，在全球政經局勢變化劇烈的此刻，應該要把握時間向前走，不要反覆猶豫，所以我主張「四個不同意、台灣更有力」。

對於公投題目，蔡英文表示，知道有些朋友對某些價值有相當的堅持，但我想跟大家說，這四個公投題目並非獨立四題，而是攸關國家總體發展，同時攸關現在正在執行的政策，是不是要停下來，甚至倒退的問題。

蔡英文指出，自己是總統，工作就是在互相衝突的價值中找到雙贏的策略，或者從國家利益角度尋求最好的平衡點，「或許這不會讓每一個人都滿意，但只要對國家發展最好，我就會承擔下來。」

蔡英文影片全文：

12月18日就要公投，這一次的公投不是黨派之爭，是要決定我們現在正全力在做，有相當進展的能源轉型、供電穩定、全球經貿布局以及民主深化等四個政策，應該要繼續往前進，還是停下來。

我的立場很清楚，既然國家的路線正確，在全球政經局勢變化劇烈的此刻，應該要把握時間向前走，不要反覆猶豫，所以我主張「四個不同意、台灣更有力」。如果你認同我的主張，我要向你說一聲謝謝，謝謝你考量國家發展的情勢，做出現階段最好的決定。

如果你還有一些疑慮，那麼也請聽一聽我接下來想要跟大家說的話，我知道有些朋友對某些價值有相當的堅持，但我想跟大家說，這四個公投題目並非獨立四題，而是攸關國家總體發展，同時攸關現在正在執行的政策，是不是要停下來，甚至倒退的問題。

我是總統，我的工作就是在互相衝突的價值中找到雙贏的策略，或者從國家利益角度尋求最好的平衡點，或許這不會讓每一個人都滿意，但只要對國家發展最好，我就會承擔下來。

最後我還想提醒大家，公投投的是政策、政策沒有顏色，是要決定國家未來發展的方向，如果你也覺得現在國家發展的方向是對的，有利於台灣走向世界，那麼我希望你能跟我一起投下四個不同意，1218一起用手上的選票，穩住國家發展的方向，一起讓台灣更有力，謝謝大家。

如果你，或是家裡的長輩，還有一些不明白的地方，請你點開這支影片，跟你的家人一起看，小英總統連任執政以來的真誠談話。我們一起走過了2018年底、2019年初的低谷，面對中國的威脅，感謝大家團結起來，守護台灣的民主。

執政團隊每天都在認真打拚，防堵了非洲豬瘟，各種食安問題也都做很好的把關。已經進一步開放的美豬，當然也會嚴格把關。貿易有來有往才算公平，符合「國際標準」的外國豬肉，我們開放進口，進口之後消費者還是能自由選擇要買台灣豬，還是美國豬。

台灣要做有信用的國家，貿易政策不能反反覆覆。為了加入CPTPP，與全世界做生意，反對美豬進口這一題，小英總統請大家一定要投下不同意。

這次的公投，攸關台灣的未來，拜託大家繼續支持小英總統，支持我們的理念，12月18日，一起投下 #四個不同意，讓台灣更有力如果你，或是家裡的長輩，還有一些不明白的地方，請你點開這支影片，跟你的家人一起看，小英總統連任執政以來的真誠談話。

我們一起走過了2018年底、2019年初的低谷，面對中國的威脅，感謝大家團結起來，守護台灣的民主。執政團隊每天都在認真打拚，防堵了非洲豬瘟，各種食安問題也都做很好的把關。已經進一步開放的美豬，當然也會嚴格把關。

貿易有來有往才算公平，符合「國際標準」的外國豬肉，我們開放進口，進口之後消費者還是能自由選擇要買台灣豬，還是美國豬。台灣要做有信用的國家，貿易政策不能反反覆覆。為了加入CPTPP，與全世界做生意，反對美豬進口這一題，小英總統請大家一定要投下不同意。

這次的公投，攸關台灣的未來，拜託大家繼續支持小英總統，支持我們的理念，12月18日，一起投下「四個不同意，讓台灣更有力。」