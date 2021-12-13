　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

▲總統蔡英文出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

南韓今天申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。總統蔡英文今（13日）晚表示，此時此刻，台灣絕對有更大的迫切性，接軌國際標準，加入CPTPP，「我們絕對不能在這時候停下來」。

蔡英文表示，一直以來，台灣與韓國在許多產業上競爭激烈，誰先加入CPTPP，誰就更早取得關稅與投資優勢，雖然台灣在今年，比韓國更早申請加入CPTPP，但韓國早在2012年就依循國際標準，開放萊牛萊豬進口，多年遵守國際標準的韓國，不僅國內從未傳出食安事件，現在也有相當大的優勢，加入CPTPP。

蔡英文指出，不論是韓國、日本或台灣，想要在國際貿易取得更大的競爭優勢，就必須符合全球經貿的遊戲規則，現在，11個CPTPP會員國都有開放美豬進口，也都會觀察台灣是否有決心，進一步開放美豬進口，加入更高標準的區域貿易協定，「我也要再次強調，台灣是出口貿易導向的國家，今年的出口額創歷史紀錄，經濟成長率就即將來到11年新高。CPTPP對台灣經濟的重要性不言而喻」。

此外，不只是CPTPP，蔡英文提到，還有美國預計明年推動的「印太經濟架構」（Indo-Pacific economic framework），台灣也要積極爭取參與，現在若推翻今年初進一步開放美豬的政策決定，可能失去的就是參與國際經濟新架構的關鍵機會，「當全球供應鏈改變，台灣經濟正在起飛，我們絕對不能在這時候停下來。這個星期六就是公投，請大家一定要回家投票，投下四個不同意，讓台灣貿易打進國際」。

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
氣象局發布3縣市「大雨特報」　2地區明下探14°C
時薪開到400仍缺工？飯店登記等超久　原因曝光
林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪
老闆碎碎念　女員工受不了「放火燒石油公司倉庫」
Omicron首死出現了！英國首相強生證實：緊急狀態
發錢了！「這鄉鎮」普發3000元現金

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　鬥來鬥去人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

薔薔「開車化妝」載趙正平整路鬥嘴　翹腳高速急轉..他嚇到狂吼：慢一點！

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

調皮法鬥鬧貴賓「被轟還不死心」　露牙低吼較勁！媽笑噴：是屁孩嗎

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

南韓申請加入CPTPP　蔡英文曝1關鍵：台灣不能停下來

北市調查出爐！林秉樞為「員工同住者」打疫苗　再爆禾馨殘劑比例過高

175集政論節目猛攻顏寬恒　國民黨：蔡英文也加入霸凌

快訊／侯友宜表態「公投不是圈叉題」　鬥來鬥去人民厭煩了

顏寬恒揭「議顏堂排行」砲轟NCC！陳柏惟酸沒種：吃到美豬變小了？

台灣史上4次公投綁大選一次看　投票率變動關鍵因素曝光

中榮否認打特權莫德納　游淑慧提2疑點：敢出示林秉樞預約記錄嗎

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

「藍營為核四犧牲最有實力的侯友宜」　蔡詩萍嘆：民進黨未投先贏了

台中力推五人制足球　教練張兆祿看見希望：這才是根本

蔡英文2012年競選影片被網酸　律師：我是老闆也不會給你加錢

營養師曝「膠原蛋白流失」4大原因！40歲、愛吃甜食要小心

氣象局發布3縣市「大雨特報」！明輻射冷卻發威　2地區下探14°C

「佳華破處」6小時終於落幕…導演累到癱　對鄧佳華說出真心評價

義大利主教告訴小孩「聖誕老人不存在」小孩崩潰…結果慘了

小心詐騙！民進黨揭「9大公投奧步」　黑函、造謠、擾亂樣樣來

快訊／大陸爆出首例Omicron　入境天津檢出確診

林秉樞「劈腿禾馨女護理師」！不爽就開揍　逼診所內下跪

「周星馳御用胖妹」退演藝圈20年！轉職被爆「遠嫁美國」近況曝光

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

ET民調／十大政治領袖侯友宜奪冠、柯文哲第三　綠營只有他進TOP5

四大公投首次表態！　宋楚瑜推「一好三公道、食安最重要」　

陳其邁：半導體大廠明天會宣布投資高雄

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

快訊／林秉樞疑打特權疫苗　高嘉瑜：請法院調查他

指揮中心示警「疫情呈上升趨勢」　蘇貞昌下令邊境管制維持強度

紅色供應鏈入侵！陽明海運邀標「解放軍伙伴」

「禾馨特權疫苗」藏鏡人曝光？　他爆林秉樞劈腿護理師、塞人到禾馨打針

林秉樞打特權疫苗？　游淑慧打臉陳時中

ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回14天檢疫隔離

林秉樞打特權疫苗？北市稽查禾馨

賴清德完成100場公投說明　蘇貞昌也衝了70場演說

影／國民黨20秒片　砲轟綠網軍踐踏民意

更多熱門

相關新聞

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

公投不是圈叉題　侯友宜千字文反擊

新北市長侯友宜僅表態反萊豬，對於其餘三個公投案未表態，也沒參加藍營主辦的公投宣講，引發黨內不滿。侯友宜今（13日）晚間透過臉書表示，尊重多數民意選擇的公投，曾幾何時變成填鴨式圈叉題，不能有其他論述？「非友即敵的搞得像選舉一樣，對立、衝突，大家不累嗎？我相信人民都厭煩了，都累了」。

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

彭文正視訊出庭恭維法官　被冷回：針對本案

從風險倫理學看三大公投

從風險倫理學看三大公投

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

國民黨北市議員發起「1217車隊掃街」

馬英九要求表態「4個同意」　侯友宜回應了

馬英九要求表態「4個同意」　侯友宜回應了

關鍵字：

蔡英文公投民進黨四個不同意

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

「2人包3600」新郎不高興！他驚呆：很少嗎

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面