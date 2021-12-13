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彭文正首度視訊現身！論文門敗訴要法官賠200萬　開庭被冷回

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

▲媒體人彭文正滯留美國，今視訊出庭恭維法官碰軟釘子。（圖／翻攝自Facebook／彭文正）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正提告確認總統蔡英文的博士論文不存在但一審敗訴，他轉而控告審理論文案的法官張詠惠判決不當、索賠200萬元，人在美國的彭文正今並透過越洋視訊出庭，恭維受命法官洪文慧准許視訊審理，不像刑事庭法官拒絕他用視訊表達意見還通緝他，「讓我們對司法有不一樣的看法」，洪文慧面無表情，請彭「針對本案，好嗎？」庭訊歷時40分鐘，法官諭知辯論終結，本月（12月）30日下午5時宣判。

本案前次於11月18日開庭時，彭文正透過律師想用手機開視訊出庭，被洪文慧以「無法確保連線跟語音品質，且被告及律師無法參與」為由婉拒，經雙方當事人同意後，今下午以法院的設備召開視訊會議，彭文正與2位律師親自參與連線，張詠惠請2位律師代理，自己沒現身。

這是彭文正滯留美國後，首度以視訊方式出庭，他表示目前人在美國加州，感謝審理求償案的洪文慧法官准許他視訊陳述意見，恭維洪文慧「您的一小步，是我的一大步」、「讓我們對司法有不一樣的看法」。

彭文正在確認蔡英文博士論文不存在一案一審敗訴後，因被蔡英文指控妨害名譽但沒出庭，被台北地院刑事庭法官通緝。彭文正今表示，他因妨害名譽案，要被通緝到2035年，這是史無前例，他再度恭維洪文慧「您的同事，您的院長，不准我視訊，您裁定准許，代表不是不可以，相信您一定承受很大壓力！」

洪文慧不為所動，面無表情提醒彭文正「針對本案，好嗎？」彭文正自稱基於知識份子的良知，親自出國到各圖書館找出蔡英文的倫敦政經學院博士論文不存在證據，他在大學擔任20多年教職，教學生對歷史負責、要打破砂鍋問到底，加上擔任過檢察官評鑑委員會委員兼發言人，長期關注司法，「所以決定淌這趟渾水」。

彭文正堅稱張詠惠沒開庭、沒訊問、沒調查，更把他訴請確認蔡英文博士「論文」不存在的聲明，改成調查博士「學位」不存在，無視「沒有論文就沒有學位」的順序，明顯有上級長官介入，且判他敗訴害他遭網友與媒體鋪天蓋地羞辱，還被通緝，使他名譽、財產遭受巨大損失，精神受到嚴重折磨。

彭文正自稱在美國受到死亡威脅、手機曾3次收到被定位追蹤的警示，他14歲的女兒跟他講電話放聲大哭5分鐘，他94歲老母幾乎昏厥，他認為張詠惠枉法裁判，是他不可承受之重，他若勝訴，願只拿1450元賠償，其他捐給司改，「希望大家永遠記得1450這個數字」，還給司法尊嚴，不必揣摩上意、不必逢迎拍馬，讓全體司法官「記得剛考上時，心中那份悸動」。

洪文慧條理分明，問清楚彭文正求償的200萬元分配方式，包括2位律師的訴訟酬勞各10萬元，認為張詠惠判決書「以有為無、以無為有」的錯誤部分，求償150萬元，剩餘30萬元則是主張提前洩露判決新聞稿給媒體的不當行為。張詠惠的律師強調，新聞稿的製作與發布跟張無關。視訊歷時40分鐘，洪文慧諭知辯論終結，本月30日下午5時宣判。

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