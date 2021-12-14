首批無人機操作證將屆期　明起受理報名！元旦開放換證

▲首批遙控無人機操作證即將屆滿兩年，自明年元旦開始受理換證。示意圖。（圖／台東縣政府提供）

記者許維寧／台北報導

去年3月中旬起，交通部民航局依照「遙控無人機管理規則」以遙控無人機型、重量開放國人報考遙控無人機操作證照，並於3月下旬核發首批操作證，由於效期即將屆滿兩年，民航局今（12/14）表示，自明年元旦起開始受理屆期換證，共分為「普通操作證」與「專業操作證」，明天開始受理報名。

有鑒於無人機管理機制上路即將滿兩年，於去年3月首批核發操作證即將到期，民航局表示，明年元旦起，普通操作證持有人於操作證屆期前90日，可用自然人身份登入「遙控無人機管理資訊系統」，上傳照片、填寫相關資料並繳交250元證照費用後即可完成換證申請。

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若民眾持有的為專業操作證，民航局說，必須於完成測驗後才可登入系統申請換證，明天上午9點起，原操作證屆期日前120天，證照持有人可登入系統，依據個人適合的場次報名90天以內的學、術科測驗。專業操作證測驗依無人機最大起飛重量區分，25公斤以下者，僅需測驗學科；25公斤以上者，則學科與術科均需測驗。測驗合格後才可登入系統申請換證，於上傳體檢合格證明與繳交250元費用後，完成換證手續。

根據「遙控無人機管理規則」第四章第20條，遙控無人機操作證分為學習操作證、普通操作證以及專業操作證，民航局指出，無人機製造與運用科技發展迅速，相關法令亦持續滾動檢討，持有者對相關變化與演進須有掌握，民航局也希望透過換證過程，確認持有操作證、特別是專業操作證者技術嫻熟，因此換證過程辦理測驗有其必要。