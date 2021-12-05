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恆春機場停飛7年擬轉「軍民合用」　民航局談未來規劃

▲▼恆春機場、恆春航空站。（圖／取自Google Map）

▲恆春機場擬與軍方合作。（圖／取自Google Map）

記者許維寧／台北報導

屏東恆春機場連續7年沒有旅客出入，交通部民航局日前完成恆春機場未來發展分析報告，國內航線業者表明無意願再經營恆春航線，由於考量陸軍航空特戰指揮部就在恆春機場旁，民航局近日詢問國防部是否有合作可能，但軍方則回應，評估目前南部已有機場起降和訓練使用，目前暫時沒有需求。

恆春機場自2014年起就無民用航班起降，以至於連年虧損。近期民航局完成恆春機場未來發展分析報告，並擬將恆春機場與軍方合作使用，民航局局長林國顯說，由於恆春機場旁就是陸軍航特部，看恆春機場跑道可否和軍方合作使用，但軍方則表示，目前南部軍方場址多夠使用，也有官校用地可供訓練，因此目前暫時沒有需求。

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林國顯表示，目前恆春機場提供安捷飛航訓練學校做起降訓練使用，同時中科院等機構也有借用進行無人機測試，又或者可於必要時期作為偏遠地區供給使用。

但林國顯也談到，目前恆春機場雖然跑道、航線等都在，但航空公司表示陸上交通轉乘更便利，加上恆春因落山風因素較難起降，多無意再恢復經營恆春線。

林國顯說，民航局近日針對恆春機場提出的分析報告中，預計既有成效都可以繼續維持，又雖然碰上疫情，但屏東縣政府也持續爭取國際包機，報告還要上呈交通部核定，有待交通部做最後確認。

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