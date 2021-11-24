不滿遠航被撤照　張綱維PK民航局...怒問：為什麼對我趕盡殺絕

▲遠東航空遭民航局廢照，董事長張綱維認民航局違法廢照提起行政訴訟，今現身於台北高等行政法院參與出庭。 （圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

遠東航空去年1月遭民航局廢照，董事長張綱維也設嫌掏空遠航35億元資產，被依證交法等多項罪名起訴，全案審理中。但他忙於刑事訴訟之餘，仍不滿被民航局廢止民用航空運輸業許可證而提行政訴訟，24日赴台北高等行政法院開庭。遠航蔡慧玲律師認撤照處分，不但違法更涉嫌違反憲法第15條，但民航局律師則反駁，遠航無預警停飛已侵害大眾權利。

遠航律師主張，民航局去年5月遭交通部訴願委員會撤銷撤照處分的原因是逾越權限，但交通部也未給重新陳述的機會，就在一個月後作成處份撤銷執照，故請法官審酌遠航提供民航局的陳述遭廢棄後，交通部必須依行政程序法再給答辯機會卻未給，請求撤銷交通部所作撤照處分。

遠航蔡慧玲律師當庭指出，民航局的撤照處分，已涉及憲法第15條規定，即「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障」，至於張綱維當時寫的「遺書」只是因為對於當下負面心情做抒發，對象也不是交通部。

被告交通部律師抗辯，交通部撤照處分是依據行政程序法第103條第5項規定，即「行政處分所根據之事實，客觀上明白足以確認者，得不給與陳述意見之機會」，況且，遠航是否想過停飛侵害的是大眾的權利。法官庭末諭知，全案12月30日開言詞辯論庭。

張綱維庭後受訪表示，民航局違法濫權懲處是受到南部某立委的壓力，至於是誰不方便說，他憤慨指出，民航局長怎麼可能不知道民航法而違法越權，對此當地檢署要求民航局提供懲處資料時，民航局不敢給，顯見自知違法濫權，他也要求行政院與監察院出面主持公道。

張講到激動處問，「為什麼在宣布找到有財務投資人，馬上就遭廢照，這麼急幹什麼咧？」、「為什麼對其他航空公司就是紓困，對我們就是趕盡殺絕？」最後更表示，國賠不是重點也並非他希望，他不希望因為行政單位疏失，卻由全民埋單，他很希望可以復飛，還給1000多位員工工作。