「台灣之眼」新三貂角雷達今啟用　偵測半徑達250浬！能抓共機行蹤

▲三貂角雷達今天舉行啟用儀式。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

監視範圍涵蓋全台、台灣飛航最重要的兩顆「眼睛」之一，位於新北市貢寮區的三貂角雷達今天（12/6）正式啟用，新雷達偵測涵蓋範圍達半徑250浬、偵測容量逾900架次，執掌台北飛航服務區18條國際航線運行。也由於三貂角雷達可軍民共享資訊，交通部長王國材也說，應該可以協助國防部做軍事監測。

國內兩座長程雷達三貂角、鵝鑾鼻均已經服役超過20年，為了提升規格和安全水準，民航局於前年編列6.76億著手進行更新，去年12月7日停機動工，其中位於新北市的三貂角雷達於今天正式啟用，並舉行啟用儀式。民航局局長林國顯表示，民航局飛航服務總台目前全台灣建置11座雷達，其中包括9座終端雷達以及2座長程雷達，兩座長程雷達分別可偵測250海浬，符合ICAO國際民用航空組織規範。

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▲三貂角雷達服役20年後翻新並於今日啟用。（圖／民航局提供）

林國顯談到，施工單位花費三年時間整頓、規劃，並於去年展開施工後耗時一年完工，相較於服役20年的舊雷達，新型雷達重量稍輕，重5.2公噸、8000多顆螺絲，外觀球體防護則以109片接合而成。三貂角雷達高度達32.3公尺，必須在高空施作，加上東北季風陰雨等天候因素，工程挑戰相當大，此次換裝的新一代雷達轉速約10秒1轉，詢問效率及航機定位精確度均可顯著提升，將執掌未來20年的服服。

交通部長王國材也於今日主持雷達啟用儀式。王國材指出，台北飛航服務區位居國際航空要衝、東亞樞紐，新冠肺炎疫情爆發前航行量逐年成長，而用來偵測航機方位、距離、高度的雷達是非常重要的監視設備，協助管制員精準掌握航機動態，三貂角新長程雷達預計可精確掌握18條包括美加、日韓等國際航路運行。

王國材也說，本次雷達全面換裝，並提升至ICAO建議的Mode S功能，提供更精準的航機監視服務，也象徵台灣的飛航服務水準可與國際接軌。

另外，王國才接受媒體聯訪時也表示，近日共機擾台，三貂角雷達應該也可以協助國防部做軍事監測。

飛航服務總台指出，南北兩座新長程雷達中，初級雷達偵測涵蓋範圍達半徑220浬，偵測容量逾1000架次；次級雷達新增具Mode S功能後，詢問效率及航機定位精確度均顯著提升，偵測涵蓋範圍達半徑250浬，偵測容量逾900架次，新雷達歷經參數調整、試運轉、陣地驗收測試、720小時信心測試等階段，並經民航局派出飛測機協助飛測驗證今天正式啟用。

▲三貂角新一代雷達轉速約10秒1轉。（圖／記者許維寧攝）

▲雷達站旁為三貂角燈塔。（圖／記者許維寧攝）