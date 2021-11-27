　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

星宇航空虧損61億「逾資本額一半」　民航局示警要求增資

▲星宇航空將於明年二月開航福岡。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空將於明年二月開航福岡。（圖／星宇航空提供）

文／中央社

星宇航空開航1年多，疫情影響，至今年第3季，累積虧損已達新台幣61億多元，逾資本額的半數，民航局示警要求增資，星宇航空表示，明年上半年會有增資計畫。

星宇航空去年1月23日開航，馬上遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，原先安排的航網布局被迫延後，虧損也比預期大。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空去年底已增資30億元，資本額從83億增至113.6億元。

根據民航局最新公布國籍民用航空運輸業營運概況，至今年第3季，星宇航空累積虧損已達61億2415萬6000元，超過資本額的一半，7家民航公司中累虧金額最高。

另民航局在「國籍航空公司110年第3季財務重點專區」新揭露的資訊，在「一年內到期長期負債」是否大於「現金+修正後現金流量-預收機票款」指標中，星宇航空是唯一達標者。民航局認為，星宇航空的累虧情形已是一項警訊，要求增資。

▲星宇航空,公關長,聶國維。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲星宇航空公關長聶國維。（資料照／記者郭世賢翻攝）

星宇航空公關長聶國維接受中央社記者訪問表示，除了疫情影響，星宇航空未裁員、未減薪，還持續投資引進新機、模擬機、興建營運總部、維修棚廠，財務支出非常大，明年上半年會有增資計畫，增資金額仍在評估中。

星宇航空目前已開航的航點包括，包括：澳門、檳城、曼谷、東京、大阪、新加坡、吉隆坡、胡志明市、馬尼拉等；日前宣布，明年2月17日起開闢桃園-福岡航線，並積極評估陸續增闢日本新航線。

星宇航空已有5架A321neo單走道飛機，日前預告年底再增2架，另外7架視明年疫情狀況陸續引進，廣體客機部分，包括A330-900neo及A350，交機時程也因疫情分別延後至明年第1季及明年中。

►少女下廚必備「甩油神器」！

ET快訊
富商偷吃每月3萬「愛心捐款」換啪5次　正宮見戀愛記事氣瘋
快訊／好市多黑五打起來了！　2壯男互揍「搶這件神物」
快訊／國外破獲詐騙集團　「27名台灣人」遭逮捕
星宇航空虧損61億「逾資本額一半」　民航局示警要求增資
70歲老公「頭埋小31歲嫩妻巨胸」　網酸起雞皮…白髮尪：我有
全聯買下大潤發　收購金額曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市出現首例漢他病毒　衛生局：老鼠咬傷感染就醫後已返家

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！網見搶這神物秒懂了

「5G無塑無拘無束」中華電信志工淨灘淨山　2千人2小時清20噸垃圾

星宇航空虧損61億「逾資本額一半」　民航局示警要求增資

網評最醜穿搭第一！就是要頂髮捲「1論點」說服她　2派吵翻

新魔王變種病毒來襲　在台印度生點燃百盞燭光盼疫情結束

新變種病毒Omicron為何可怕？疫苗有用嗎？5大重點一次看懂

本來只想買肥皂　逛一圈好市多「購物車塞爆」噴萬元：回不了家

境外生單日大增9例確診創新高　校園累計總數達891例

遭爆走後門！求走鐘獎「安插1個」張旭認了　網再挖板擦妹內幕

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

養殖場千金7秒神剝蝦男友看傻！　幫剝7年覺得被騙...萬人朝聖搶學

騎士不滿被按喇叭竟「急煞攔車」　狂踹自家車洩憤...路人全看傻眼

原住民媽媽「療癒級嗓音」唱神曲　轉音超輕鬆！網讚：這尾音太舒服

歐陽娣娣出道陸劇爆虐待！貓咪摔落「背部著地臉僵硬」陸網嗆：抵制

桃市出現首例漢他病毒　衛生局：老鼠咬傷感染就醫後已返家

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！網見搶這神物秒懂了

「5G無塑無拘無束」中華電信志工淨灘淨山　2千人2小時清20噸垃圾

星宇航空虧損61億「逾資本額一半」　民航局示警要求增資

網評最醜穿搭第一！就是要頂髮捲「1論點」說服她　2派吵翻

新魔王變種病毒來襲　在台印度生點燃百盞燭光盼疫情結束

新變種病毒Omicron為何可怕？疫苗有用嗎？5大重點一次看懂

本來只想買肥皂　逛一圈好市多「購物車塞爆」噴萬元：回不了家

境外生單日大增9例確診創新高　校園累計總數達891例

遭爆走後門！求走鐘獎「安插1個」張旭認了　網再挖板擦妹內幕

她整形後「嫁入豪門」秒被休！桃花狂開連嫁3夫　小孩驚人容貌曝

沒戴嘴套+狗鍊！高山犬飛撲咬「晨運男屁股濺血」　飼主挨告慘了

油價恐怖崩殺13％！摜破70美元關卡

洗澡唱歌比較好聽？　醫證實「加碼揭3大好處」：可減輕發炎

桃市出現首例漢他病毒　衛生局：老鼠咬傷感染就醫後已返家

太陽布克32分率隊15連勝　將挑戰籃網、勇士拚連勝紀錄

與戰鬥藍各自宣傳公投　朱立倫駁分裂：不要見縫插針

具教煥「得獎瞬間」反應太可愛　韓網好感度暴增：拜托給他更多獎

宋慧喬張基龍降臨台北街頭　天菜苦笑：相機適合健身！

縣市幸福指數大調查　嘉義市黃敏惠施政滿意度全台第一

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

生活熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

新變種Omicron出現　醫：我去年就說「你今年也跨不了年啦」

網紅丟感謝！台大同學曝「私下為人」：行為不意外

大媽吃火鍋「帶料自加」！店家嗆公布監視器

妹子被解壓縮！店員優先幫做　網見照片懂了

新變種Omicron！台大醫分析1特性「很頭痛」

黑五「好市多變格鬥台」　2壯碩男互揍！

點外送備註「不要哈姆」　網長知識：老一輩才懂

張旭認了遭爆走後門！網再挖板擦妹內幕

3縣市大雨特報　放晴時間點出爐

王品超夯火鍋「吧台縫隙竄一排菇」！客傻眼

更多熱門

相關新聞

飛機起降「黑色13分鐘」！機上「保命2潛規則」曝

飛機起降「黑色13分鐘」！機上「保命2潛規則」曝

搭飛機時應該有不少人注意到，在起飛或降落的情況下，空服員都會指示靠窗的乘客「打開遮陽板」，並調暗客艙燈光。對此星宇航空就發文分享，這兩個動作是機上保命的潛規則，希望乘客搭機時要照著機組員的指令行動。

為什麼對我趕盡殺絕？張綱維PK民航局

為什麼對我趕盡殺絕？張綱維PK民航局

星宇航空明年初開航桃園－福岡　優惠機票今開賣

星宇航空明年初開航桃園－福岡　優惠機票今開賣

張綱維今再訴遠航遭違法撤照　民航局：均依法處置

張綱維今再訴遠航遭違法撤照　民航局：均依法處置

星宇航空全航線機票限時優惠！　台北飛東京可省近4千元

星宇航空全航線機票限時優惠！　台北飛東京可省近4千元

關鍵字：

星宇航空民航局聶國維

讀者迴響

熱門新聞

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

男星引退「收垃圾維生」曾娶國民女神

印度神童又中　還有5預言剉咧等

新變種Omicron威力勝Delta　急診醫：最快兩週爆發

頭期款掏空積蓄！她住毛胚屋嘆：有房了

鄧佳華「雨天送外賣」　真的騎YouBike

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

這5星座明年「工作運衰到哭」！業績狂跌、粗心犯錯

50億元海洛因磚真相　幕後主腦爭全台3成毒品市場

玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半高空墜下

超兇AV女優引退成上班族！　「真實年齡」揭事務所內幕

老闆急外出！客人DIY拉麵主動付錢

新變種Omicron出現　醫：我去年就說「你今年也跨不了年啦」

李光洙頒獎「全是笑哏」　好友趙寅成、宋仲基台下笑歪

最愛裝傻，實際上超精明的3星座

更多

最夯影音

更多
白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD

白靈激突抱怨「隔離不能做♥」：自由真好！　突然「跪地跳舞」跟李國煌大鬧記者會XD
退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

西裝男搭火車坐親子車廂被勸離　列車長提醒遭嗆：公家機關多Ｘ？

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

鄧佳華跑外送存錢當YouTuber　連千毅不看好：連交通工具都無

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面