毒咖啡分裝場隱身桃園民宅　供貨北部八大！抄出7千包市價350萬

▲刑事局破獲隱身桃園市民宅的毒咖啡分裝工廠並逮捕4名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局13日宣布偵破桃園地區一起毒品咖啡包大盤商案件，刑事局毒緝中心與偵三大隊深入溯源，鎖定黃姓藥頭（32歲）操盤經營毒咖啡包分裝場，幹員行動在桃園市國強六街某民宅停車場內搜索找到42公斤重、多達7千餘包的毒咖啡及分裝相關器材，這批毒品市價高達350萬元，警方研判藥頭將提供給北部八大行業、娛樂場所使用。

▲刑事局破獲隱身桃園市民宅的毒咖啡分裝工廠起獲大批成品、半成品。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出、桃園平鎮警方在2月間深夜攻堅中壢區中山東路民宅，破獲以陳姓、蔡姓主嫌經營毒咖啡包分裝場，警方當場逮捕2嫌，並查扣1300包二級毒品咖啡包成品、40公斤原料、兩人落網後否認犯行並拒絕交出毒品上游來源，刑事局偵三大隊協助追查，發現幕後藏鏡人就是黃嫌操盤。

刑事局鎖定上述情資後，會同桃園市刑警大隊、平鎮分局、台中市豐原分局共組專案小組，並報請桃園地檢署平股檢察官指揮，專案小組於在今年7月29日發動同步搜索。

警方在桃園市國強六街民宅地下停車場逮捕黃姓主嫌，並在同棟大樓內逮捕陳男（26歲）、黃男（20歲）、舒男（30歲，經查有詐欺、偽造有價證卷、妨害兵役3案通緝）等藥頭集團4人到案。

警方並在黃嫌車上及屋內搜出毒品咖啡包7079包、重量達42公斤，調味飲料粉64包、封口機夾鏈袋、電子砰4台、笑氣1瓶、菸蒂2個、筆電1台、手銬3付等涉案證物。

警方訊後將4人依觸犯毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦；刑事局指出，本案例是地方警察機關先查獲該毒咖啡中盤集團後，透過刑事局毒緝中心協作平台分享情資後，結合中央與地方警力共同發動第二波溯源掃毒，成果豐碩。

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