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帽T殺手遣返有望！刑事局兩岸科低調進行「越快越好」

▲▼新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新店行刑式槍擊案案，黃姓槍手逃往廈門，陸方7日允諾遣返。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪／台北報導

11月22日新北市新店區花園二路發生經商的何姓男子在自家門口、遭帽T殺手近距離連開4槍爆頭身亡，犯案後槍手黃永群當天立刻變裝逃往機場搭乘廈門航空班機逃出國門，好笑的是，由於大陸嚴格的防疫隔離措施，黃嫌甫到機場就被機場邊防人員和防疫醫護帶走。國台辦發言人馬曉光7日證實，陸方決定將黃姓犯嫌遣返回台，我方刑事局目前低調回應：依相關程序辦理中。

▲▼新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黃嫌變裝並企圖將衣物送給街友。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市警局1122專案小組請求遣返槍手，刑事局兩岸科接獲通知後，立刻同步通知中國中央公安部協助遣返人犯事宜，但對方僅在11月24日透過國台辦證實有這件事，直到2周後國台辦終於正面回應台灣警方，表示願意將兇手遣返回台。

刑事局在取得國台辦正面答案後，7日上午召開緊急會議，包含兩岸科人員，及業管兩岸科的該局副主官等均出席，在局長黃嘉祿主持下研擬押解槍手回台方式。根據兩岸防疫考量，不排除將以昔日押解朱雪璋模式，由台方刑事局兩岸科人員搭機到廈門後，身著全套防護服在機場出境空橋處接人押解返台，至於台警將何時派人出發，警方僅低調回應「當然是越快越好」。

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