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假檢警詐騙得手逾6.6億！受害者銀髮族最多　刑事局教你這樣做

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局統計今年1至11月假冒公務機關詐騙案件發生高達1013件，較去年同期942件，增加71件（增加7%），財損金額為新臺幣（以下同）6.6億元，較去年同期5.8億元，增加8千餘萬元（增加12.12%）；警方指出，該類詐騙手法為傳統詐騙手法，多趁白天撥打室內電話方式進行詐騙。

▲詐騙集團所用的傳票監管收據都是偽造，警方提出呼籲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詐騙集團所用的傳票監管收據都是偽造，警方提出呼籲。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：受害對象為無業或退休在家的年長族群，對詐騙集團恐嚇話術或真假地檢署公文的辨別能力較為薄弱，警方分析被害人年齡，發現60歲以上占全部被害人近七成，顯見年長族群確為是類詐騙手法高發族群，民眾應多加留意。

110年11月下旬，台中市1名70歲的許先生在家中接到一通自稱自王警員的來電，告訴許先生的證件資料遭人冒用，涉嫌盜領健保補助3萬元，詐騙集團佯稱的王姓警員於是假好心，告知幫他進入報案程序，沒想到電話轉到另一名組長的手中，該名詐騙集團假冒的王組長告知許先生，他的資料不只被盜用，更涉及大型投資詐騙案件，目前已經有89名被害人報案，全案已經交由地檢署指揮偵辦。

許先生誤信詐騙集團說詞心急如焚，此時電話又轉到地檢署林檢察官手上，檢察官表示可幫忙申請「暫緩執行」分案辦理，但要求許先生將手上的資金匯至指定的帳戶作為「保證金」。

被害人不疑有他，依照假檢察官的指導，以家中要裝潢為由騙過銀行行員的關懷提問，陸續匯款3次，一共匯出190萬餘元，一直到許先生還要繼續打電話到保險公司解約儲蓄險，保險公司人員聽完過程告知應遭到詐騙，被害人這才報警處理。

刑事局呼籲，這類「假檢警」詐騙手法已是萬年老梗，但仍是國內高齡長者最易遭詐手法，警方提醒民眾，如果接到自稱醫院、銀行、公務機關人員的來電告知資料被盜用、卡片被盜刷、要求繳交「保證金」或匯款供監管絕對都是詐騙，民眾若有疑慮可撥打165反詐騙專線報警處理。

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