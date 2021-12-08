快訊／行刑式槍決咖啡商潛逃廈門　帽T殺手下午押返松山機場

記者張君豪、陳以昇／台北報導

震驚全台的新北市新店山區開槍殺人案，槍手黃泳群上月22日持阿根廷警用配槍近距離朝經商的何姓咖啡商人頭部連開4槍，何男當場喪命！事後黃姓槍手依計畫變裝丟棄兇槍後，從桃園機場搭乘廈門航空班機飛往福建廈門，隨即遭到公安逮捕進行隔離，經國台辦允諾潛返後，刑事局兩岸科幹員今飛往廈門，循朱雪璋「空橋模式」，由廈門公安局在廈門高崎國際機場交付黃嫌，刑事局幹員將他上銬，搭乘立榮航班將於下午2時40分抵達松山機場。

▲新店槍殺案黃姓槍手變裝畫面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）

刑事局指出：這次台陸攜手遣返台灣殺人凶嫌行動，是兩岸共打協議下一次成功的公安台警合作典範，台警將黃泳群押解抵達松山機場後，將遵循台灣政府防疫相關規範，將黃男留置機場檢疫區進行初步偵訊後，檢方將會以視訊方式告知聲押黃嫌等相關強制處分，之後會將黃嫌押往台北看守所，進行隔離檢疫並收押禁見。

▲新店槍殺案黃姓槍手逃出境，警方在機場航廈連外道路水溝中撈起作案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

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