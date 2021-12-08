押解帽T殺手波折多！航班不明原因5度延後　估今晚6點抵松機

▲新店槍殺案黃姓槍手。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者張君豪、陳以昇／台北報導

震驚全台的新北市新店山區開槍殺人案，槍手黃泳群上月22日持阿根廷警用配槍近距離朝經商的何姓咖啡商人頭部連開4槍，何男當場喪命！事後黃姓槍手依計畫變裝丟棄兇槍後，從桃園機場搭乘廈門航空班機飛往福建廈門，隨即遭到公安逮捕進行隔離，經國台辦允諾潛返後，刑事局兩岸科幹員今飛往廈門，循朱雪璋「空橋交接模式」，由廈門公安局在廈門高崎國際機場交付黃嫌，預計搭乘立榮航空B7512班機，航班表定將於14時40分抵達松山機場。

刑事局與新北市刑大、新店分局專案小組在7日晚間召開緊急專案會議，規劃黃嫌返台後，將由刑事局人員維持機場維安動線，新北市刑大將以專人專車模式將黃嫌押解回新北市刑大隊部進行偵訊。

交接黃姓槍手部分，廈門公安局及刑事局兩岸科幹員將循「兩岸共打」機制默契，由廈門公安及高崎機場邊防武警，共同將黃姓槍手押到高崎機場該班機閘口空橋處，並由公安人員將穿著防護衣、護目鏡、口罩的槍手押上立榮航空班機門口，以象徵性進入中華民國領土後，再由刑事局兩岸科人員宣告逮捕押解返台。

但疑因航空管制及其他不明原因，立榮航空B7512班機原本表定12:55分從廈門起飛，14時40分就可抵達台北松山機場，但該航班飛行計畫5度延遲，目前根據航班資訊，B7512班機預計在傍晚6點才會抵達台北松山機場，目前專案小組警方已派員在松機戒備維安。

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