2022年度總預算創歷史新高　桃園市議會全力監督市政　推動重大建設

▲桃園市議會定期大會通過總預算逾1,410億元，再創歷史新高。（圖／桃園市議會提供，下同）



生活中心／桃園報導

新的一年即將到來，桃園市議會第2屆第6次定期大會、於11月23日甫通過的明（2022）年度總預算逾1,410億元，再創歷史新高。市議會議長邱奕勝表示，無論是目前全力推動的捷運綠線、鐵路地下化或桃園航空城計劃的執行，市議會將全力監督市府各項建設，為市民看緊荷包、為桃園創新美好未來共同打拚。

升格7年 中央統籌款短少補助近700億

惟對於2022年的總預算再次創新高，邱議長進一步指出，中央並沒有給桃園的統籌款做調整，顯然對於市議會提出、力爭多年統籌款合理分配「聽不見」，令人遺憾！邱議長說，桃園是台灣的第六都，人口已227萬人，目前桃園的統籌分配稅款加上一般性補助款，落後其他直轄市非常多，未達其他五都的平均水準。

例如，和186萬人口的台南市相較，桃園一年短少補助87～88億，如果從2014年正式升格到目前加起來，即短差近700億以上，因此希望中央能夠檢討現行的預算資源分配制度，讓桃園能夠獲得更公平的資源分配，這樣，對桃園市民才公平。

▲邱議長為民服務專業有效率，深得基層信任。

全台的桃園航空城 帶動國家經濟力

邱議長強調，桃園是國家的大門，歷經12年前置作業的航空城也已經正式動工，這不僅僅是桃園的航空城，而是全台灣的航空城，航空城的發展不但推動了整體不動產的活絡，也關係著整桃園、甚至是全台灣是未來的整體發展。

尤其是，桃園是工商大縣，工業聚落完整，供應鏈非常的多元，許多產業在桃園，都可以找到充分的供應商，是全台工業產值最高的城市。目前桃園正處於黃金建設期，無論是捷運綠線、鐵路地下化或桃園航空城計劃的推動，邱議長認為，未來航空城的整個規劃之後，最少會為桃園的市庫增加5,000億以上，桃園未來願景各方看好。

▲全台的桃園航空城將為桃園發展，邁入新的里程碑。



推動桃園青埔 開拓跨境電商產業

桃園市是六都中人口最年輕的直轄市，平均年齡約40歲，無論人口成長、民間企業或政府公共建設表現都相當活躍。邱奕勝說，其中以「桃園青埔特區」因區內有高鐵、機捷和鄰近桃園國際機場，及區內各項重大建設進駐，和大園區將串連成為桃園航空城的特區，亦被其看好是推動跨境電商產業的特區。

中原大學資訊管理碩士畢業的邱議長，觀念創新，為永豐高中痞客吉他社錄製桃園高校音樂祭宣傳片，展現其難得的輕鬆面，同學直稱其為「奕哥」。邱議長強調，隨著消費型態愈來愈偏向電子商務，且講求速度和效率的服務年代，桃園機場較其他機場更具發展跨境電商轉運及發貨中心的條件，而青埔便捷的交通，週邊近年來發展的電子商務及現代化倉儲，完善物流產業環境，將是開拓跨境電商產業的首選。

▲2020年獲頒中原大學傑出校友。

▲為永豐高中痞客吉他社，錄製桃園高校音樂祭宣傳片。



府會和諧愛桃園、挺桃園 為市民爭取最大權益

由未升格前擔任桃園縣議會議長、面對同黨籍的縣長吳志揚，到升格後的桃園市議長，面對的是不同政黨的市長鄭文燦，邱奕勝說，他和鄭市長兩人都是第14屆縣議員，那年是民進黨籍的呂秀蓮時任縣長，一轉跟20幾年，「燦哥」擔任市長他則出任議長，兩人政黨有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大權益的立場完全一致。

7年來，在府會和諧，市議會全力監督市府各項建設，邱議長和全體市議員，為市民看緊荷包，為桃園創新美好未來共同打拚，讓桃園變得很進步，深信市政的推動要接地氣、要深入了解市民需求，在桃園航空城的加持，帶動桃園及台灣的競爭力。

▲爭取桃42線月桃路第一期拓寬完成通車，連結青埔和草漯生活圈。

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