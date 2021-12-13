　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022年度總預算創歷史新高　桃園市議會全力監督市政　推動重大建設

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲桃園市議會定期大會通過總預算逾1,410億元，再創歷史新高。（圖／桃園市議會提供，下同）

生活中心／桃園報導

新的一年即將到來，桃園市議會第2屆第6次定期大會、於11月23日甫通過的明（2022）年度總預算逾1,410億元，再創歷史新高。市議會議長邱奕勝表示，無論是目前全力推動的捷運綠線、鐵路地下化或桃園航空城計劃的執行，市議會將全力監督市府各項建設，為市民看緊荷包、為桃園創新美好未來共同打拚。

升格7年　中央統籌款短少補助近700億

惟對於2022年的總預算再次創新高，邱議長進一步指出，中央並沒有給桃園的統籌款做調整，顯然對於市議會提出、力爭多年統籌款合理分配「聽不見」，令人遺憾！邱議長說，桃園是台灣的第六都，人口已227萬人，目前桃園的統籌分配稅款加上一般性補助款，落後其他直轄市非常多，未達其他五都的平均水準。

例如，和186萬人口的台南市相較，桃園一年短少補助87～88億，如果從2014年正式升格到目前加起來，即短差近700億以上，因此希望中央能夠檢討現行的預算資源分配制度，讓桃園能夠獲得更公平的資源分配，這樣，對桃園市民才公平。

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲邱議長為民服務專業有效率，深得基層信任。

全台的桃園航空城　帶動國家經濟力

邱議長強調，桃園是國家的大門，歷經12年前置作業的航空城也已經正式動工，這不僅僅是桃園的航空城，而是全台灣的航空城，航空城的發展不但推動了整體不動產的活絡，也關係著整桃園、甚至是全台灣是未來的整體發展。

尤其是，桃園是工商大縣，工業聚落完整，供應鏈非常的多元，許多產業在桃園，都可以找到充分的供應商，是全台工業產值最高的城市。目前桃園正處於黃金建設期，無論是捷運綠線、鐵路地下化或桃園航空城計劃的推動，邱議長認為，未來航空城的整個規劃之後，最少會為桃園的市庫增加5,000億以上，桃園未來願景各方看好。

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲全台的桃園航空城將為桃園發展，邁入新的里程碑。

推動桃園青埔 　開拓跨境電商產業

桃園市是六都中人口最年輕的直轄市，平均年齡約40歲，無論人口成長、民間企業或政府公共建設表現都相當活躍。邱奕勝說，其中以「桃園青埔特區」因區內有高鐵、機捷和鄰近桃園國際機場，及區內各項重大建設進駐，和大園區將串連成為桃園航空城的特區，亦被其看好是推動跨境電商產業的特區。

中原大學資訊管理碩士畢業的邱議長，觀念創新，為永豐高中痞客吉他社錄製桃園高校音樂祭宣傳片，展現其難得的輕鬆面，同學直稱其為「奕哥」。邱議長強調，隨著消費型態愈來愈偏向電子商務，且講求速度和效率的服務年代，桃園機場較其他機場更具發展跨境電商轉運及發貨中心的條件，而青埔便捷的交通，週邊近年來發展的電子商務及現代化倉儲，完善物流產業環境，將是開拓跨境電商產業的首選。

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲2020年獲頒中原大學傑出校友。

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲為永豐高中痞客吉他社，錄製桃園高校音樂祭宣傳片。

府會和諧愛桃園、挺桃園　為市民爭取最大權益

由未升格前擔任桃園縣議會議長、面對同黨籍的縣長吳志揚，到升格後的桃園市議長，面對的是不同政黨的市長鄭文燦，邱奕勝說，他和鄭市長兩人都是第14屆縣議員，那年是民進黨籍的呂秀蓮時任縣長，一轉跟20幾年，「燦哥」擔任市長他則出任議長，兩人政黨有所不同，但愛桃園、挺桃園、為桃園爭取最大權益的立場完全一致。

7年來，在府會和諧，市議會全力監督市府各項建設，邱議長和全體市議員，為市民看緊荷包，為桃園創新美好未來共同打拚，讓桃園變得很進步，深信市政的推動要接地氣、要深入了解市民需求，在桃園航空城的加持，帶動桃園及台灣的競爭力。

▲▼桃園市,統籌款,桃園航空城,邱奕勝,2022總預算,桃園市議會。（圖／桃園市議會提供）

▲爭取桃42線月桃路第一期拓寬完成通車，連結青埔和草漯生活圈。

（桃園市議會廣告）

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
租瑪莎拉蒂失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴
牙材商詐貸風暴擴大　永豐銀「越審越嚴」仍遭騙18億
人妻參加竹科太太聚會　2原因被嫌棄「憑什麼！」被踢出群組
ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回
撐22年擋不住了！丹丹漢堡宣布漲價　新價格出爐
快訊／誠研科技董座黃健華病逝！　享壽67歲
快訊／《寄生上流》30歲女星罹癌！　急動手術暫停活動
快訊／大逆轉！　阿羅哈客運明起恢復營運
她在捷運站上廁所突被開門！　男還「往下多看兩眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

促進老屋活化再生　桃園市補助最高達90萬

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

提升老舊大樓公共安全　高雄消防局規劃推「三燈二器」專案

桃警臨檢易滋事場所　舞廳超額容留、毒品及失聯移工全曝光

2022年度總預算創歷史新高　桃園市議會全力監督市政　推動重大建設

大成長城公司異味超標15倍　台南環局重罰240萬元

台3線落羽松美景打卡夯點　假日塞爆！苗警交通疏導管制

快訊／台南民宿深夜驚傳爆炸聲　消防人員發現疑熱水器爆管漏水

失憶男騎車淋雨迷途40公里失溫　金山警細心反覆查證助返家

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

提升老舊大樓公共安全　高雄消防局規劃推「三燈二器」專案

桃警臨檢易滋事場所　舞廳超額容留、毒品及失聯移工全曝光

2022年度總預算創歷史新高　桃園市議會全力監督市政　推動重大建設

大成長城公司異味超標15倍　台南環局重罰240萬元

台3線落羽松美景打卡夯點　假日塞爆！苗警交通疏導管制

快訊／台南民宿深夜驚傳爆炸聲　消防人員發現疑熱水器爆管漏水

失憶男騎車淋雨迷途40公里失溫　金山警細心反覆查證助返家

桃園飆仔20部改裝車聚集競速　警察一到…四處逃

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

三上悠亞扮《哈利波特》曬雪白嫩腿　10萬人全暴動：中了致命魔法

男友車震媽媽！她撞見「不倫激吻」爸爸也在場　超扯結局網全看傻

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

AD又缺陣！詹皇轟30分大三元退魔術　撿對手「噴飛」鏡片來戴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

台股跌破5日線！權值股全倒　指數跌58點收17767

6部位「遮得巧」輕鬆遠離風邪入侵　三款保暖神器冬天再冷也不怕

男遊知本離奇失蹤！妻焦急報警　竟驚見他詭異「光下身躺草叢」

地方熱門新聞

皮夾裡的千元鈔不見了　警調數十支監視器抓賊

視察雲149甲線座車受困　張麗善回應

桃園飆仔20部改裝車聚集競速

男騎車淋雨迷途失溫　金山警細心查證助返家

台3線落羽松夯點　苗警將交通管制

中興新村柏油路面鋪好又挖　用路人崩潰

「新北植光Chill」北大登場　樟樹大道200ｍ夢幻燈廊

閃耀青春山海線　金山立體停車場13日起試營運

大成長城異味超標重罰240萬元

黃偉哲頒發台南設計獎

唐鳳上男廁女廁？國中生扮柯南打賭結果曝

嘉義16歲弟擺攤賣方塊酥　姑姑拒絕捐款

臨檢易滋事場所　舞廳毒品及失聯移工全曝光

高雄消防局規劃推「三燈二器」專案

更多熱門

相關新聞

錄製桃園高校音樂祭宣傳片　邱奕勝展歌藝

錄製桃園高校音樂祭宣傳片　邱奕勝展歌藝

遇見青春活潑的高校同學們，向來做事嚴謹的桃園市議長邱奕勝，瞬間變年輕了。桃園市永豐高中痞客吉他社一行11人，8日到桃園市議會錄製桃園高校音樂祭宣傳片，並邀請邱奕勝議長一起演唱熱愛105度的你，邱議長不僅熱情參與，還難得的與同學們載歌載舞，展現其「內心住著一個小男生」。

桃園市重返榮耀第5冠　抱走百萬

桃園市重返榮耀第5冠　抱走百萬

不只打擊野蠻　胡冠威還會BeatBox

不只打擊野蠻　胡冠威還會BeatBox

許梓奕拆彈猛打　桃園市7度冠軍戰

許梓奕拆彈猛打　桃園市7度冠軍戰

學陳俊秀打擊　桃園黃科迪第6轟

學陳俊秀打擊　桃園黃科迪第6轟

關鍵字：

桃園市統籌款桃園航空城邱奕勝2022總預算桃園市議會

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面