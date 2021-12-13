英國認了「Omicron巨浪來襲」！單日增1239例　首相：2劑疫苗不夠

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

英國Omicron疫情急速飆升，境內迄今累計3137例，光是12日就佔1239例。首相強生（Boris Johnson）12日晚間表示，2劑疫苗並不足以遏阻疫情，開放英格蘭地區18歲以上者施打追加劑，把原定時程提前一個月，「所有人都不該抱持懷疑，Omicron巨浪即將來襲」。

綜合BBC、天空新聞報導，強生12日把現階段疫情形容為「Omicron緊急狀態」，部分醫療預約可能會被延後，全力推動接種疫苗追加劑。

「在與新變異株Omicron的這場戰鬥中，我們恐怕正面臨緊急狀態」，強生表示，如今2劑疫苗根本不足以提供所有人所需的保護力，但好消息是，透過接種第3劑可把防護效力恢復至原本水準，而原定目標2022年1月底開放英格蘭地區18歲以上民眾打追加劑的政策，提前一個月至12月底。

依據新政策，英格蘭18歲以上者只要打完第2劑滿3個月，就能在本周開始預約接種第3劑。

強生表示，目前已知Omicron傳染力強過其他變異株，假若未接種追加劑的人民淪為防疫破口，很有可能使得國民保健署難以因應住院人數增加的狀況，甚至進而奪走國人性命。

在強生宣布此項政策前，英國政府才剛把「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level）自等級3提升至等級4，因為Omicron確診者人數驟增。這也意味著病毒傳播狀況正在不斷上升中。

為了更快達成疫苗接種目標，強生透露，將部署42個軍事小組從旁協助此事，英格蘭各地將設立額外疫苗接種站，延長診所營業時間增加預約人數，數千名志工接受相關培訓。

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