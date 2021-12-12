人死才會有新病床！南韓「醫療崩潰」重症者激增　1739人等嘸病床

▲南韓新冠重症病床數短缺，導致「人死才會有新病床」，圖為京畿道平澤市博愛醫院。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓自從11月初起實施「與病毒共存」（With Corona）後，單日新增病例、重症患者數持續激增，其中原本從7月起維持重症患者2、300多人的規模，豈料近來卻一路狂飆至逼近9百人，超過1700人等待病床。專家預估，下周醫療資源恐將瀕臨崩潰，重症患者更可能會破千人，直言醫療團隊很為難，「要有人病死，才會有新病床！」

根據《韓聯社》，南韓截至今（13）日0時為止共累計894名重症患者，是疫情以來的新高，其中更是有1759名病患正在苦等病床，甚至有患者在醫院急診室連續等候超過100小時，雖然政府全力加開專責醫院、擴充病床數，但遠不及惡化成重症的速度，預估到下周恐怕全國新冠重症病床數將呈現飽和狀態。

▲南韓防疫當局緊急於首爾加蓋「方艙醫院」，擴充隔離負壓病床。（圖／達志影像）

統計指出，截至昨（12）日下午5時，南韓全國重症病床使用率已達80.5%（1276床中已使用1031床），其中首都圈重症病床使用率更是高達86.5%（821床中以使用710床）；至於在非首都圈的其他地區，慶尚北道、江原道連1個重症病床都不剩，世宗市僅剩1床，大田市、忠清北道則僅剩2床。

高麗大學醫學院預防醫學教室教授千丙哲（천병철）表示，未來重症患者飆增至1000人以上的情況絕非不可能。

嘉泉大學吉醫院感染內科教授嚴仲植（엄중식，音譯）則無奈表示，「在病床數持續不足的情況下，重症患者數每天卻以一定比率新增，重症病床使用率是隨著病歿人數變動的！雖醫療團隊竭盡所能減少患者死亡，一旦此舉成功，則不會再多出新的重症病床；不過若多名患者病歿，則可以多出新的重症病床，其實這種絕望的狀況才令人難堪啊。」

▼南韓京畿道平澤市博愛醫院新冠重症病房。（圖／達志影像）

▲圖為京畿道平澤市博愛醫院。（圖／路透社）

截至12日0時為止，南韓首都圈等待病床的新冠肺炎患者有1739人，其中有400人等待超過4天以上、等待1天以上的患者有658人、2天以上的有431人、3天以上的有250人；而517名等待病床超過1天以上的患者是70歲以上高齡族群、具有高血壓與糖尿病等慢性疾病的患者則高達1222人。

報導最後指出，隨著南韓病床數不足的窘況愈趨嚴重，在家等候病床時病情惡化死亡的病例、送到急診室時心跳停止的病例正在明顯增加，而因心肌梗塞、腦出血等其他急診患者搭上救護車後流浪各大醫院的案例也不斷增加，顯示南韓醫療已瀕臨「崩潰」的狀態。

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