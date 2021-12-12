南非醫曝Omicron「1症狀」不尋常　晚上最難熬！患者出現大量疼痛

▲ 約翰尼斯堡民眾接種疫苗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新變種病毒Omicron擴散全球，台灣11日也出現3起病例。最早發現這支病毒的南非確診數急速上升，當地醫師觀察患者症狀發現，除了發燒、疲勞、疼痛以外，感染Omicron病毒的患者出現一種不尋常的症狀，令他們在晚上特別不適。

英國Chronicle Live報導，全科醫師皮萊（Unben Pillay）在南非衛生部記者會上列出Omicron患者的症狀。他說明，Omicron與目前已知的其他變異株同之處在於患者可能出現夜間盜汗（Night sweats）的症狀，甚至導致睡衣和枕頭、棉被全都濕透。

此外，Omicron患者還有咳嗽、發燒、疲勞及「大量身體疼痛」的症狀。不過皮萊認為，已接種疫苗者的狀況通常較好。

《鏡報》則指出，儘管現階段欲確定疫苗抗Omicron效力為時尚早，英國衛生安全局（UKHSA）仍認為，加強劑疫苗對於抗Omicron至關重要。許多樂觀跡象顯示，現有疫苗可提供對這支病毒的保護力。早期數據也表明，加強劑確實提供一層額外防護。

一篇發表於科學期刊《自然》的文章指出，「若這種變異株確實削弱疫苗效力，可能需要第四劑或更多劑來提供額外保護，且可能需要新配方」，這支病毒也使加強劑疫苗對疫情大流行的影響更加難以預測。

英國11日通報5萬4073起新病例，包括633起Omicron個案。UKHSA預估，Omicron病毒將在二周後成為英國主要毒株，至12月底累計病例數可能超過100萬。政府本周稍早採取新的防疫措施，多數室內場所強制佩戴口罩，進入夜店等場所需出示疫苗護照，並建議企業採取居家上班。

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