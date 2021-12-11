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Omicron擴散半個美國！廢水測到病毒　新冠確診者死亡速度前所未見

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國如今受到Delta及Omicron變異株夾擊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

全美目前已有25州出現Omicron確診個案，預計將持續增加，加州廢水也測出微量Omicron蹤跡。與此同時，美國境內的Delta病毒疫情仍未停歇，經營多間醫院的「史派羅健康系統」總裁兼執行長多佛警告，如今當前的病患人數比以往任何時期都還要多，也有越來越多人以「前所未見」的速度失去性命。

綜合CNBC、CNN等外媒報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）10日證實Omicron已擴散美國25州，佔全美半數，預計接下來數周期間，會有更多州出現Omicron確診個案。專家們目前仍在努力研究該毒株的傳播能力、嚴重性及對疫苗效力影響程度等，商業、學術等實驗室都在加強進行基因定序作業，以確認更多確診個案。

此外，加州研究團隊發現，州內廢水中發現Omicron變異株蹤跡，這也代表該病毒已存在加州多個城市，德州也宣布州內8處汙水處理機構也有檢測到Omicron毒株。儘管廢水檢測無法確認個別染疫狀況，也沒辦法給出疫情發展具體細節，但已知早在11月25日世界衛生組織將其定義為「須關注的變種（variant of concern）」之前，Omicron就已經現蹤美國本土。

▲▼ 新冠疫情,疫苗,德國柏林。（圖／路透）

然而就在Omicron變異株出現之際，美國仍在努力對抗Delta疫情，過去幾乎每日超過10萬人確診，狀況比感恩節前還要糟糕。在密西根州，如今確診住院患者高出以往，依據密西根健康與醫院協會數據，新冠住院在過去一個月內提升88%。

在密西根州經營多間醫院的「史派羅健康系統」總裁兼執行長多佛（Jim Dover）表示，自1月以來，約有289人過世，其中75%並未接種疫苗，「我們現在的病患人數比以往任何時候都還要多，越來越多病人以『前所未見』的速度喪命」，接下來這幾個星期將會很難熬。

擁有20年經驗的護士賽夫頓（Katie Sefton）坦言，她從來沒想過疫情會變得如此糟糕，特別是在疫情晚期，「我真的希望我們所有人都有去打疫苗，讓一切回歸正常。」

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

賽夫頓透露，她所接觸到的新冠患者大多數都沒有接種疫苗，這些人之前還開心出門慶祝感恩節，「但他們現在就在這裡，戴著口罩，淚汪汪看著我問說，他們還能不能繼續活下去。」

專家們先前早已表示，對抗Delta病毒最好的方式就是去打疫苗。然而截至9日，全美只有64.3%符合接種條件的美國人完整接種疫苗，施打加強針的人不到三分之一。

多佛表示，此狀況將會導致醫療崩潰，現已把麻醉恢復室改成另個加護病房，同時呼籲曾經染疫的人還是要打新冠疫苗，因為有再度確診的可能，「如果你真的想支持醫護英雄，那就去打疫苗吧。」

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