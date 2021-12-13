中研院女確診「最值得觀察這人」　醫：很可能過幾天也發病

記者陳俊宏／綜合報導

中研院P3實驗室女助理研究員（案16816）確診，接觸者擴大採檢259人均陰性。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，現在最值得觀察是她的男友，但即使接觸者有人染疫，傳到下一輪的機會也是不大，疫情還是可以控制。他也建議，大家別去跨年了。

沈政男12日在臉書說，有人在問這次中研院那例，有可能造成疫情擴大嗎？現在最值得觀察是她的男友，如果她是11月26日發病，那麼男友現在陰性就是陰性了；但如果是12月4日發病，那麼男友很可能過幾天也會發病，以她的CT值來看，應該是後者較為可能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼中研院爆發染疫事件後已進行清消。（圖／記者許靖騏攝）



沈政男表示，至於跟該個案聚餐的友人，當然也是可能染疫，而且很可能也是目前處於潛伏期；現在如果有抗體數據，有助於了解她的發病日期，問題是他拿不到；至於其他接觸者，如果沒有長時間近距離沒戴口罩互動，並不容易感染。

沈政男指出，大家還記得上一個本土案例是什麼時候？9月中旬的桃勤清潔員，結果竟然沒有傳給任何人；至於餐廳內用感染，在先前的新北幼兒園與長榮機組員案例，也都沒有發生，可見大家有在小心，就不容易被感染。

沈政男認為，只是疫情穩定與開放內用已經好一陣子了，就看中研院那例在聚餐時怎麼跟朋友互動了，不論如何，即使上面這些接觸者有人染疫，傳到下一輪的機會也是不大，疫情還是可以控制，「只是，我是建議，你還是不要去跨年了。官方要繼續辦，有他們的考慮，但你最好也有自己的考慮。」

中研院爆出確診至今，截至12日共匡列105人居家隔離、34人自主健康管理、340人自我健康監測，另擴大採檢259人，其中居家隔離與自主健康管理139人採檢均為陰性，自我健康監測應採120人也全為陰性。指揮中心表示，自我健康監測是否要增加採檢人數，將持續由衛生單位評估。

►本文獲得沈政男醫師授權。