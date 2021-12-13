P3女助理疑「未在安全櫃裡」操作小鼠！中研院「5點初步調查」曝

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（左）、中研院院長廖俊智（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院P3實驗室女助理染疫疑點多，除了未遵照穿脫防護裝SOP、被實驗鼠咬傷等，今被爆出未受訓期滿就上陣。中研院院長廖俊智今也親赴立法院進行專題報告，提出5點初步調查結果，直指被實驗鼠咬傷未依規定通報、操作小鼠疑似未在安全櫃中進行。此外，該名女助理也疑似操作過Delta病毒株小鼠。

該名確診個案為案16816，在今年2/17~5/16在中研院分生所擔任研究助理，5/17起在基因體研究中心P3實驗室擔任研究助理，12/3自願離職，但個案在11/26就出現咳嗽症狀，12/4咳嗽加劇，12/8出現嗅味覺異常，在12/9就爆出確診。

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廖俊智今表示，根據初步調查，當事者被實驗鼠咬過兩次，第一次是在10月中旬被感染Gamma巴西株實驗鼠咬傷，當時實驗室管理人員也不在現場，且實驗室管理人和負責人知道後，並沒有將該事件往上報告，但當事者自述日期和實驗室進出紀錄不一致，還有待取得錄影帶查證，而第二次被咬則是在11/22~11/26期間。

另外，依據11/24錄影带紀錄，當日確有3名人員進入，疑似Alpha和Delta病毒小鼠皆由個案操作，但仍需進一步確認。廖俊智說，包括被實驗鼠要咬傷意外未通報、操作未遵守實驗室SOP、防護裝備穿卸流程未完全依照SOP，目前責任歸屬都還待確定，單位及院方會重新審視和加強督導機制。

中研院5點初步調查結果如下：

1.鼠咬意外事故未依院內環安衛規定及該實驗室SOP通報。

2.實驗室環境污染疑似操作未遵照該實驗室SOP。

►未在生物安全櫃中操作小鼠

►責任歸屬仍待確定

3.個人防護裝備穿卸流程未完全依照SOP。

►責任歸屬仍待確定

4.新進人員仍在訓練中，疑未得到足夠之操作訓練。

5.實驗室操作過程中似未有管理或資深人員於中控室監控。