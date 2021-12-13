「世上只有台灣能清零Delta」　這措施明上路！醫：綁好安全帶

記者陳俊宏／綜合報導

衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，世上至今只有一個國家能夠把Delta清零，也就是台灣，「春節專案就要啟動了，大家把安全帶綁好，頭手請勿伸出車外！」中央流行疫情指揮中心推出春節檢疫方案，將於12/14上路。

沈政男12日在臉書說，有沒有看到北歐疫情又發燒了？南韓醫療就要崩潰了？新加坡死亡人數就要超過台灣了？今年2月，《自然》期刊問了100多位世界微生物與感染專家，其中有3分之1說，「喔，在某些區域可以將新冠清零，因為有疫苗帶來群體免疫！」

「結果他們通通講錯了，世上至今只有一個國家能夠把Delta清零，也就是台灣。」沈政男指出，而台灣完全不是靠疫苗，更沒有什麼群體免疫，而是靠大家步步為營，小心謹慎，不讓病毒有可乘之機，「我一直在講：為什麼台灣會有這樣的社會氛圍？如果你講不出來，那你就無法了解台灣人有多麼珍愛健康。」

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▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



沈政男認為，台灣已經證明了能夠壓制Delta，當然也可以處理這一波中研院感染，不至於造成傷害；至於Omicron，英國倫敦熱帶醫學院12日又預測，什麼到了明年4月，英國會再死7萬5000人，先前他們預測解封，結果數字差了很遠，這一次當然也是聽聽就好。

沈政男表示，Omicron目前看起來是走向輕症化，但大家還是必須小心，因為傳染力是Delta的2到3倍；面對新冠疫情，最好的防疫策略就是清零，對Omicron當然也是如此。

沈政男提醒，只是傳染力這麼高的變種Omicron，絕對不能讓它在社區放太久，否則如果新增太多，就很難全部隔離，而陽性案例如果必須放在家裡，那就會是惡夢的開始。他提醒，春節專案就要啟動了，大家把安全帶綁好，頭手請勿伸出車外！

因應海外國人春節返台，指揮中心推出春節檢疫方案，將於12/14上路。方案一，「14+0+7」僅可入住防疫旅館；方案二，「10+4+7」是入境後前10天只能入住防疫旅館；方案三，「7+7+7」入境者一定要完整接種兩劑疫苗且滿14天；另外，需要特別注意的是，返家居家檢疫期間，同住者不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所。

►本文獲得沈政男醫師授權。

►春節檢疫三方案：

一、14+0+7：入住防疫旅宿完成檢疫期14天+自主健康管理7天。



二、10+4+7：10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

三、7+7+7：7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫+7天自主健康管理。

▼春節檢疫方案12/14上路。（點圖可放大／指揮中心提供）

