陸本土新增80例　浙江佔74例…杭州市發信要市民減少聚集流動

▲杭州西湖受疫情影響遊客驟減。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家衛健委今（13）日通知，12月12日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診101例。其中，本土病例80例（浙江74例、內蒙古5例及陝西1例），含25例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江）；境外輸入病例則有21例。

▲杭州大眾運輸系統需備有綠碼才能搭乘。（圖／CFP）

在本土疫情方面，確診的80例以浙江省出現74例，疫情最為嚴重，另在內蒙古呼倫貝爾市有5例，陝西西安市則出現1例，為本輪疫情中首度在當地出現本土個案。浙江的74例分布在紹興市（55例）、寧波市（14例）及杭州市（5例）。

▲浙江紹興上虞區多個社區進行封控管裡，用擋板隔開與外界聯繫。（圖／CFP）

杭州為浙江省省會，是該省的政治經濟中心，旅遊業也相當蓬勃旺盛。對於當地疫情仍持續蔓延及應對即將到來的農曆春節假期，杭州市委昨（12）日在官方平台上發出給市民的一封信，要求市民做好減少聚集、非必要不流動等「外防輸入、內防擴散」的重要工作。

公開信指出，杭州市糧、由、飲用水等生活必需品供應充足，藥品、口罩及消毒物資也儲備充裕，請廣大市民不避擔心、恐慌。此外，現有部分市民因防控工作需要而處於隔離狀態，給翁做生活帶來不便，政府由衷感謝大家的理解與配合，「疫情終將過去，期待春暖花開。」