兩岸尋寶活動「重現大理國名畫」　兩岸女神「媽祖娘」票選前三名

▲《張勝溫畫卷》源自大理國時期畫家張勝溫繪製的名畫。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇兩岸新媒體發展論壇·今日頭條兩岸尋寶盛典昨11日在廈門開幕，今年11月舉行「兩岸尋寶」活動，向網友征集心目中的兩岸「寶貝結果出爐。現場展出復刻板《張勝溫畫卷》是大理國時期畫家張勝溫繪製的名畫，原件藏於台北故宮、還有湄洲媽祖祖廟的媽祖像、著名漫畫家蔡誌忠的《薪火相傳》漫畫等寶貝，部分展出作品並非真品，目的是讓大陸朋友了解台灣藝術文化，促進兩岸交流。

本屆論壇展出的「兩岸尋寶」讓外界最驚豔的就是《張勝溫畫卷》，源自大理國時期畫家張勝溫繪製的名畫。目前，原件現藏於台北故宮，也是鎮館之寶。這次復刻版的畫卷由大陸雲南大理白族企業家楊永祥高清復製印件，自費用銅雕技藝，立體展現部分畫卷場景，現重現當年作者生動描繪佛像、人物場景，非常具有歷史考究意義。

▲湄洲島媽祖祖廟的媽祖像。（圖／記者任以芳攝）

另外，兩岸媽祖也是展出重點，多年弘揚媽祖文化的林金贊呈現湄洲媽祖祖廟的媽祖像。湄洲作為中華媽祖文化的發祥地，是世界媽祖信眾的朝聖中心，是媽祖信俗「世遺」地，林金贊先生希望兩岸能通過媽祖文化共拾同胞記憶。著名漫畫家蔡志忠的《薪火相傳》漫畫、著名導演、畫家李欣磬的《合貴圖》，展現兩岸血脈相連的情感。

▼ 蔡志忠的《薪火相傳》漫畫 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦公室新聞局局長、新聞發言人馬曉光。（圖／主辦單位提供）

本次論壇舉行「兩岸尋寶優秀表現者頒獎典禮」，由大陸國務院台灣事務辦公室新聞局局長、新聞發言人馬曉光為「兩岸尋寶」活動獲獎嘉賓頒獎並致辭。他表示，今日頭條舉辦尋寶活動，讓兩岸網民互動參與「尋寶」活動值得肯定。

擔任開幕致詞的福建省政協副主席阮詩瑋也表示，伴隨著兩岸密切往來，中華文化成為兩岸人民堅韌的連結紐帶。促進兩岸同胞共同傳承弘揚中華優秀傳統文化，亦是新媒體努力發揮的價值與責任。黨創始人郁慕明談到過去與母親分隔兩地長達20年的經歷，一度哽咽。他也強調，「要做一個堂堂正正的中國人。」兩岸青年交流，必須「了解過去，把握現在，開拓未來」三大方向。

出席本次大會的嘉賓還有，福建省廈門市人大常委會副主任黃延強、福建省臺港澳事務辦公室副主任吳一明、四川省臺灣事務辦公室副主任袁 明、福建省漳州市副市長崔為磊、雲南省大理州委統戰部副部長、州臺辦主任王燦明、國務院臺灣事務辦公室新聞局副處長李麗麗、福建省臺聯聯絡部副部長沈秀琴等，廈門市臺商投資企業協會吳家瑩會長也出席本次活動。

▼ 福建省政協副主席阮詩瑋 。（圖／記者任以芳攝）