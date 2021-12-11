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海峽論壇登場　朱立倫錄影致詞：繼續推動兩岸和平發展

▲▼海峽論壇,朱立倫。（圖／記者任以芳攝）

▲朱立倫透過預錄影片在海峽論壇上致辭。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳、蔡紹堅／廈門－台北報導

海峽論壇大會11日在廈門舉行，在大陸全國政協主席汪洋致詞之後，國民黨主席朱立倫也透過預錄影片致詞，他表示，他會秉持中國國民黨的黨章、黨綱的規範，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫指出，回顧第一屆海峽論壇在2009年5月舉行，當時他以國民黨副主席身份率團參加，從此也開啟了兩岸交流的各項平台；12年多後，他以國民黨主席的身份，再次向大家祝福，也深刻體會到，今天的國民黨對於穩定兩岸關係，增進兩岸人民福祉的責任非常重大。

朱立倫提到，面對當前的兩岸情勢，他會秉持中國國民黨的黨章、黨綱的規範，以及兩岸多年來交流所累積的基礎，以民眾福祉為己念，繼續推動兩岸和平發展。

朱立倫表示，在疫情肆虐之下，對於長期在兩岸往來的台商、台胞、台生、陸生、陸配來講，真的是非常辛苦，國民黨會秉持初衷，除了妥善照顧在台灣的陸生、陸配以外，也要為在大陸經商、工作、生活、求學的台灣同胞增取應有的權益保障。

朱立倫指出，本次海峽論壇，透過青年交流、基層交流、文化交流、經濟交流4大領域促進兩岸互動，這正好與他近日所提出，當前兩岸關係應該力推的民間6大社會力交流，包括文化、城市、學術、商業、宗教及體育等層面十分契合，後續甚至包括環保層面的碳排放、氣候變遷等議題，以及對於新冠疫情的防疫及後疫情時代的經濟發展，都是兩岸可以追求合作的重要議題。

朱立倫強調，在這裡，他要特別向歷年來所有海峽論壇的主辦單位、參會者致上謝意，「因為大家共同的努力，我們才能打造一個屬於基層、兩岸民間的交流平台。」

▲▼海峽論壇,朱立倫。（圖／記者任以芳攝）

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