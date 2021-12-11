尼國斷交！陸再批台獨勢力 汪洋：玩火者必自焚、自食惡果

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尼國斷交後..陸再批台獨勢力　汪洋：玩火者必自焚、自食惡果

▲▼ 2021海峽論壇、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2021海峽論壇，大陸全國政協主席汪洋發表重要涉台談話。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇今（11日）上午十點舉行開幕式，大陸全國政協主席汪洋發表重要涉台談話，並且提出三點聲明。汪洋首先指出，統一台灣是大陸決心，並且有信心讓台灣民眾過上好日子；話鋒一轉，他又痛批台獨勢力和外部勢力干涉，最後重話抨擊民進黨「玩火者必自焚，總有一天他們會自食惡果。」

針對海峽論壇主題，汪洋表示，海峽論壇是深受兩岸同胞認可，為推動兩岸關係的發展發揮了積極作用。本屆論壇受到疫情的影響，和台灣一些人為因素，兩岸同胞仍然以線上線下的方式積極參會，充分說明兩岸交流合作的大事。不可擋同胞走近走親的意願不可為，兩岸關係的走向，攸關的兩岸，攸關台海

談到台灣問題，汪洋說，今年習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100週年大會，在紀念辛亥革命110週年大會，發展的重要講話，中共十九屆六中全會審議通過的決議，鄭重宣誓在民族復興進程中解決台灣問題，實現祖國完全統一的原則。

▲▼海峽論壇,汪洋。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸全國政協主席汪洋多次痛批台獨勢力。（圖／記者任以芳攝）

汪洋提出明確三點聲明，第一，對實現祖國完全統一，我們有必勝的信心解決台灣問題，實現祖國完全統一是中國共產黨矢志不渝的歷史。並且強調和平解決台灣問題政策就是「一國兩制」的科學構想。

他指出，台灣自古就是中國領土不可分割的一部分，雖然兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，一個中國原則是國際社會的普遍共識和公認的國際關係準則，「有理走遍天下，無理寸步難行，正義的事業必然會取得勝利。」

汪洋說，信心來自人民的力量。台灣是全體中國人民共同擁有的，中國人民內心擁護統一，熱切期盼統一堅定捍衛統一，這就是我們的底氣所在。「誰為祖國統一做好事兒就能得到人民稱頌，數典忘祖，分裂國家必將身敗名裂。」

汪洋指出，第二，對遏制台獨和外部勢力的干涉，我們有堅定的決心。勇敢的努力是愛好和平的，我們的許願沒有侵略法人的基因，但捍衛國家主權和領土完整的意志堅如磐石。

他強調，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景，我們怎麼可能允許台灣從祖國的懷抱分離出去。任何人都不要指望我們吞下損害國家主權安全發展利益的苦果，對任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志，強大努力。

▲▼ 2021海峽論壇、汪洋 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2021年廈門海峽論壇 。（圖／記者任以芳攝）

汪洋進一步說，以和平的方式實現統一，對兩岸同胞和中華民族最有利，我們願意以空間最大的誠意，盡最大的努力爭取和平努力的前景，但絕不為台獨分裂活動留下任何。台灣同胞要把握時與時，認清利與害，辨別是與非，堅定站在歷史正確的一邊，堅持一個中國原則和九二共識，堅決與台獨勢力劃清界限，做堂堂正正的中國人。

汪洋說，第三、對造福兩岸同胞我們有不變的初心，要發展過好日子，這是台灣同胞共同的心聲。中華民族迎來從戰績來富起來到強起來的大飛躍。從一窮二白到人口眾多的祖國大陸全面建成小康社會，當然也有能力讓台灣同胞過上更好的日子。

最後，汪洋再次痛批，「現在台灣當局為了一黨之私，挾洋自重，肆意破壞兩岸關係，危害台海和平，這是置同胞不顧的玩火行為，玩火必自焚，有一天他們會自食惡果。」。

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