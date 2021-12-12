兩岸城鄉社區發展論壇　陸學者：兩岸社區在防疫上發揮重要作用

▲第13屆海峽論壇在廈門舉行。（圖／記者任以芳攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

首屆「海峽兩岸城鄉社區發展與社會治理創新論壇」11日在廈門舉行，中國社會科學院副院長、中國歷史研究院院長高翔在致詞中表示，新冠肺炎疫情暴發以來，兩岸城鄉社區在防控疫情、服務民生、凝聚民心方面發揮了重要的基礎性作用，疫情之下的城鄉社區也展現了自身的溫度、韌性與活力。

該論壇由中國社會科學院社會學研究所和廈門海滄台商投資區管委會主辦。主辦方表示，論壇的舉辦旨在促進兩岸學術界和實務界的交流合作，共享兩岸城鄉可持續發展與社會治理理論研究和實踐經驗的前沿成果，加強新冠肺炎疫情等新型風險衝擊下的社會凝聚力和內生活力。

中國社會科學院副院長、中國歷史研究院院長高翔在致辭中指出，兩岸同根同源、同文同種、親情難斷、血脈相連。多年來，兩岸在城鄉社區發展和基層治理領域保持密切交流。

高翔提到，新冠肺炎疫情暴發以來，兩岸城鄉社區在防控疫情、服務民生、凝聚民心方面發揮了重要的基礎性作用，疫情之下的城鄉社區也展現了自身的溫度、韌性與活力。

對於兩岸城鄉社區發展和社會治理的理論與實踐創新，高翔提出三點建議，「加強不同學科、不同領域之間的跨界交流與合作；推動理論和實踐相互促進、深度融合；拓展和創新兩岸交流合作的載體和渠道。」

新竹清華大學教授呂正惠也在論壇上表示，在台灣經濟發展緩慢、大陸實施鄉村振興戰略背景下，基於兩岸在社會建設和社區營造方面的經驗，雙方開展相互交流與合作對推動兩岸發展具有重要意義。