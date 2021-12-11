第19屆青年論壇聚焦融合　台青共建溝通橋樑「增加兩岸理解」

▲第十九屆海峽青年論壇昨10日在福建廈門舉行 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

第十九屆海峽青年論壇昨10日在福建廈門舉行，主題以「青春交響 共譜復興」舉行。活動通過線上線下相結合的方式進行，兩岸知名學者、青年社團負責人及青年代表近300人現場參加活動。中國國民黨副主席夏立言透過視訊致詞時也表示，希望兩岸能提供台青溫馨友善發展環境；活動現場4組台青也分享在大陸發展故事，並且希望自己擔任兩岸溝通橋樑，讓雙邊民眾更加了解互信。

▲福建省委副書記、省委政法委書記羅東川。（圖／記者任以芳攝）

福建省委副書記、省委政法委書記羅東川首先致詞表示，自2003年以來，海峽青年論壇已成功舉辦十八屆，成為兩岸青年交流交往的重要平台。受新冠肺炎疫情影響，本屆論壇通過線上線下相結合的方式進行，許多無法親臨現場的臺灣青年與大陸青年通過「雲端」相會，通過網絡平台參與互動，這充分說明，任何困難隔斷不了兩岸同胞血脈親情，壓製不住兩岸青年往來交流的強烈願望。

▲中國國民黨副主席夏立言視訊致詞。（圖／記者任以芳攝）

中國國民黨副主席夏立言通過視頻致詞也提出四點建議，兩岸應盡力保障兩岸青年求學、工作與通婚等合法正當交流的權益；將青年交流的形式和相關政策設計得更為細致，從而擴大交流的深度和廣度；同時，兩岸還應致力於營造一個對青年友善、溫馨、開放的交流和發展環境，以「求同存異」的理念，用理解化解分歧、消弭兩岸的距離感。

▲ 2021年青年論壇頒發台青創業計畫。（圖／記者任以芳攝）

開幕式上2021年度福建「101臺灣青年創業扶持計劃」暨福建省台灣青年「創業之星」頒獎儀式，總共有10個台灣青年的創業項目獲此殊榮，其負責人將獲得福建省臺灣青年「創業之星」稱號和3年陪伴式輔導、5萬元人民幣創業啟動金。

大會也特別邀請四組台青年分享在陸生活，台灣青年施筱筱和李京機組成的「有困難找我們」組合，在「台陸通」APP供職的施筱筱，今年3月運用在榕台胞線上預約新冠病毒疫苗綠色通道，幫助上百位在陸台灣民眾解決接種急切需求。和施筱筱一樣，李京機也從事著服務台胞的工作，他說，「為來到大陸的台胞服務，多了一份親切，少了一份距離，對我來說這不僅是份工作，更是一種使命感。」

▲多位台青受訪希望自己搭建兩岸溝通橋樑 。（圖／記者任以芳攝）

談到近年兩岸關係緊張，使得台青赴陸發展變成夾心餅乾。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的台青黃愷嘉則說，「現況是兩岸互動往來越來越少，台灣青年發展確實有壓力，但我希望自己做的事情是不走時政，用文化、愛心研學另闢西進之路，讓兩岸民眾更靠近理解對方，才是兩岸融合。」

來自台灣的陳文成和張釗瑞畢業於北京體育大學，目前在體育教育領域服務。其中，陳文成還負責台青擔任冬奧志工項目。他受訪時表示，「今年海峽論壇舉行活動不容易，現場也來很多好朋友，在線上也有跟台灣也有連線，這也顯示兩岸青年交流不可擋也希望持續進行，因為大陸舞台市場都很廣闊，希望其他台灣青年來挖掘。」