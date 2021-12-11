千位台灣民眾參加海論　汪洋：不是人為力量想擋就擋得了

▲大陸全國政協主席汪洋親自接見新黨主席吳成典。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

第十三屆海峽論壇今（11日）上午十點即將舉行開幕式，上午九點多，大陸全國政協主席汪洋親自接見新黨主席吳成典以及台灣嘉賓團，雙方就本屆海峽論壇和台海局勢，發表簡短談話。汪洋對於現在兩岸形勢嚴峻複雜十分關心。他也說，這次海論採取線上線下會議，有幾千位台胞參加，充分說明兩岸交往是一種需求，「不是人為的力量想擋就擋得了。」

汪洋會見新黨主席吳成典和副主席李勝峰和郭冠英、黃智賢、黎建南等人時首先表示，「代表中共中央對於大家的到來表示熱烈歡迎。」近期兩岸有許多交流，包括前不久舉行的上海-台北雙城論壇、兩岸企業家峰會，再加上今天舉行的海峽論壇，為今年的兩岸交流在年底畫上完美的句號。

汪洋還特地提到，台灣來廈門參會鄉親，來大陸一次不容易，來了要隔離，回去台灣還要隔離。即便如此，大家仍然堅持來廈門參會。這次線上線下會議，也有幾千位台胞參加這次論壇，說明兩岸的交往，不是人為的力量想擋就擋得了。兩岸交流交往是一種兩岸民眾的需求，這也是一個非常令人欣慰的事情。

汪洋也對於現在兩岸形勢嚴峻複雜十分關心，未來的兩岸關係到底朝向什麼方向走，現在海內外都非常關心。他也想藉此見面機會，聽聽吳成典主席以及台灣來的朋友們意見。

▲汪洋會見台灣嘉賓。（圖／記者任以芳攝）

談到兩岸問題，吳成典表示，近年除了天災，還有人禍，美國介入兩岸事務，過去這一年台海基本上不平靜。他批評民進黨又抱著美國的大腿是陷台灣同胞於不義。其實台灣大部分的鄉親都能夠深明大義啊，期待兩岸攜手合作，「台獨」是不可能得逞。

吳成典強調，新黨向來都主張和平統一。堅持一個中國和九二共識，甚至來追求「兩岸人民都共同期待共同能夠接受的一國兩制台灣方案」。

第十三屆海峽論壇將在十點舉行，汪洋參加大會開幕並且發表涉台談話。由於，友邦尼加拉瓜昨才剛與台斷交，又火速和大陸復交。因此，外界非常關注汪洋和國民黨主席朱立倫的視訊致詞，是否針對兩岸關係有所表態。