▲閃耀青春山海線「金」地標，金山立體停車場13日起試營運。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金山立體停車場12日舉辦啟用典禮，典禮上特別以閃耀的燈光秀呼應立體停車場，神秘海岸火山岩石染橘褐紋色為發想的建築造型，工程總經費4億859萬元，為地下一層、地上四層，樓層採挑高設計，有350個汽車位、100個機車位，工程於今年9月完工，並將於13日中午12時起試營運，開放免費停車。

侯友宜指出，金山立體停車場為金山區、也是青春山海線的首座全智慧化立體停車場，一樓規劃了小農市集，行銷在地產業，而頂樓更設計了景觀瞭望台和風雨頂板，可供大型集會活動場所，這不只是一座停車場，也將是觀光旅遊中繼站和金山區民生活新聚點。

▲▼金山立體停車場有350個汽車位、100個機車位。

侯友宜表示，金山立體停車場完工啟用後不僅改善金山老街的停車秩序與交通環境外，也提升都市公有土地使用效益，提供社區民眾更優質、安全的休憩空間，並將成為北海岸打卡新地標。他說，在今年年底前，即有金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小等4座全智慧化停車場完工啟用，上任三年來已興建完成14座全智慧化立體停車場。

交通局長鍾鳴時指出，金山立體停車場工程總經費4億859萬元，明年元旦起正式收費營運，有350個汽車位、100個機車位，並建置車牌辨識系統、車位在席、智慧尋車等全自動智慧化的停車系統；另於緊鄰金山老街的中興路側設有5格大型車路邊停車格，供遊覽車停放，採計時收費，平日40元／時，假日60元／時，收費時間均為上午8時至下午6時。

交通局表示，在今年年底前，即有金山立體、板橋新埔國小、三重光榮國小和興穀國小等4座全智慧化停車場完工啟用，計增加1412格汽車位及317格機車位；同時亦完成4案設計標發包，克服了國際原物料大漲導致工程發包不易、施工受阻的難題，交通局後續仍將全力以赴，打造人本安全的智慧交通城。

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