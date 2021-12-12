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新北未婚聯誼！1212向萬里月老祈福脫單　配對率26.67%

▲新北未婚聯誼！1212向萬里月老祈福脫單 配對率26.67%。（圖／新北市民政局提供）

▲新北未婚聯誼活動男女各30人，共16人配對成功，配對率高達27%。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府民政局12日在萬里情月老廟舉辦「Let’s go 向月老許願去」未婚聯誼活動，60名未婚男女在廟方人員協助下，進行「我的愛情宣言祈福卡」及「真愛密碼許願牌」等系列加持儀式，並繫上民政局準備的限量「新北月老紅線」，誠心祈求覓得好緣；聯誼活動男女各30人，共16人配對成功，配對率高達27%。

民政局長柯慶忠表示，今年未婚聯誼活動受新冠肺炎疫情影響，減少辦理場次，因此每場報名人數非常踴躍，本次活動是壓軸場，特地藉由有「紅喜神」之稱的月老祈福儀式，及經加持的「新北月老紅線」，期盼為未婚男女吸引全方位好緣份。

▲新北未婚聯誼！1212向萬里月老祈福脫單 配對率26.67%。（圖／新北市民政局提供）

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▲參加男女親手寫下的祈福卡及許願牌，在廟方代讀植福經文及參拜月老的祈福儀式。

萬里情月老廟執董黃湫鑌表示，寺廟入口處設立愛神邱比特雕像，廟內聖筊並製成罕見的心型筊杯，月老正殿主爐亦為心型香爐，顛覆傳統廟宇的印象。參加男女親手寫下的祈福卡及許願牌，在廟方代讀植福經文及參拜月老的祈福儀式後，祈福卡投入郵筒造型的金爐，將祈願限時專送給月老加持及守護，而許願牌掛在廟前「求好緣」許願牆上，祈求早日覓得良緣。

參加本場次的男性朋友有電子業工程師、藥師、台電、台水國營事業或公家機關的優質男，女性朋友職業則有護理師、牙醫助理、會計行政或服務業人員，工作環境單純；其中任職於台水公司的洪先生說，自己的工作環境都以男性為主，與異性認識的機會不多，今年第1場未婚聯誼活動來不及報名，就一直關注著第2場活動報名時間，總算報名成功，更希望可以持續這份好運氣找到Miss Right。

民政局表示，本次聯誼活動男女各30人，共有60人參加，共16人配對成功，配對率高達27%，民政局贈送每對配對成功的佳偶「愛情升溫電影票」，希望活動結束後，與對方一同到電影院看戲，讓愛延續下去，再攜手參加新北市聯合婚禮。

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