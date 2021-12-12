▲「新北植光Chill」北大特區登場，樟樹大道200ｍ夢幻燈廊超美。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市規劃有許多充滿特色的景觀綠廊，110年新北市政府綠美化環境景觀處將「植物」結合「光影」，打造景觀燈廊品牌「新北植光Chill」，首年活動於三峽北大特區學勤路樟樹大道，搭建起200公尺長燈廊，並以繪本「愛的紋路」場景進行布置，民眾走進燈廊彷彿走入繪本世界。

「新北植光Chill」繪本燈廊於12日晚舉辦開幕式，由新北市政府與國立臺北大學合作舉辦的開幕式，率先由紙風車劇團演出《紙風車的魔法書》開啟民眾想像力，並由副市長謝政達點亮燈廊，讓三峽街道冬夜亮起溫暖的光。

▲新北市副市長謝政達點亮燈廊，讓三峽街道冬夜亮起溫暖的光。

繪本燈廊是由朱銘美術館策畫團隊執行 ，以「微笑式（市）」為主題打造各式大型發光裝置，而繪本藝術家羅方君則以活動地點三峽北大特區樟樹大道為背景創作了繪本故事《愛的紋路》，故事中的5個主角，代表「陽光、空氣、水、風、植物」等元素的「五愛虎」也以巨萌發光氣偶形態現身為明年的「虎」年暖身。

副市長謝政達表示，新北市藉由「植物」結合「光影」的光環境營造，打造景觀燈廊，活絡市區綠帶使人接觸自然的功能，帶動周邊產業及觀光發展，讓三峽北大特區成為新北耶誕城的延伸，未來也將推展至各重劃區，讓「城市光廊」的所在地持續傳遞幸福與微笑。

▲新北市藉由「植物」結合「光影」的光環境營造。

景觀處表示「植光Chill」繪本燈廊自即日展出起至明年1月10日止，地點在臺北大學三峽正門口前學勤路人行道，每周六（12/18、12/25、1/1、1/8）將邀請繪本藝術家羅方君老師透過插畫繪本說故事，帶領小朋友認識生態環境的重要與三峽在地特色，歡迎民眾上網報名體驗，相關資訊請至「新北植光Chill」活動官網查詢。

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