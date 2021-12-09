「警察來了怎麼辦」　婦人和詐騙集團對話曝...她還補上員警照

▲陳姓婦人8日上午到龜山區某郵局臨櫃欲匯款30萬元，聲稱匯款對象是網路購物平台「全國配送」，聽從客服人員只是要匯款支付海關費用，員警及時到場說明是詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



網購詐騙花樣不斷翻新，桃園市陳姓婦人8日上午到龜山區某郵局欲匯款，局員詢問匯款目的與用意，陳婦聲稱在網路平台購物，聽從客服人員指示要匯款支付海關費用，但費用高達30萬元，員警到場後，陳婦還拍照以取信客服人員，但客服人員使用簡體字當場被識破是詐團所為，陳婦才恍然大悟險遭詐騙30萬元辛苦血汗錢。

▲陳姓婦人8日到龜山區某郵局臨櫃欲匯款30萬元，員警及時到場解釋是詐騙手法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，詐騙集團製作網頁並透過「一頁式詐騙」等不實廣告手法，誘騙民眾在網路平台下單購買，進而達到詐財目的。56歲的陳姓婦人8日上午到龜山區某郵局臨櫃欲匯款30萬元，局員關心提問匯款對象與用意時，陳婦卻使用手機，也說不清楚匯款目的，局員質疑陳婦受騙趕緊通報警方到場。

▲陳姓婦人8日上午到龜山區某郵局臨櫃欲匯款30萬元，聲稱匯款對象是網路購物平台「全國配送」，客服人員居然回覆，說明「正向家人匯款」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大華派出所警員林春寶、林政翰獲報後趕抵現場，陳婦說，她在網路平台購物『全國配送』客服人員透過LINE聯繫，陳婦發現郵局人員與警方到場後，詢問克復人員該如何處理？客服人員居然回答「友人住院急需要用錢」即可，但員警察覺陳婦手機回覆均用簡體字，質疑就是詐騙技團所為，婦人再度向警察拍照，客服人員再度回答「正在向家人匯款」等語，員警立即勸阻這是典型的詐騙伎倆。

陳婦仍然堅持要依客服人員指示，支付清海關費用30萬元，才能進一步獲得購物商品等語，員警耐心解釋是詐騙手法，且提出多起詐騙案例讓陳婦恍然大悟，及時成功阻止保住陳婦心血存下來的血汗錢。

大華派出所所長陳均百提醒，網路普及，詐騙集團將目標鎖定網路購物買家，民眾應慎選網路電商平台，切勿貪圖方便而於來路不明之一頁式網站或經由社群媒體貼文私訊網友消費，接獲任何指示操作匯款等詐騙電話，請冷靜撥打165反詐騙專線查證，以免受騙上當。

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