嗆警「被騙也是我的事！」　正妹網友邀投資加碼68萬秒暈船

▲陳男遭詐騙想匯款68萬元，警方發現連忙勸阻。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名陳姓男子日前在交友網站上認識一名女子，相談甚歡之後，對方邀請他加入投資平台「智慧分析投資網」，陳男聽聞自己已經獲利，若持續加碼投資便能翻倍獲利，讓他到銀行依照指定帳戶要匯款68萬元，行員驚覺有詐，通知警方到場陳男仍不聽勸，員警要陳男試著提領對方聲稱的獲利，提領不成他才驚覺被詐，連忙取消匯款並將對方LINE刪除。

64歲陳男向警方表示，他見交友軟體上的女子相當美麗，攀談成為網友後，女子就要他加入「智慧分析投資網」，他信以為真就匯款投資，不久後接到女子訊息說有獲利2000美元，並慫恿他加碼投資才能賺得更多。

女性友人提供一個帳號供其匯款，更告知在匯款的過程中，倘有行員關懷詢問，便要強調是個人理財投資，避免行員起疑。陳男一開始認為警方過於敏感，耽誤其投資賺錢的機會，對警方和行員相當不諒解，甚至還嗆「被騙是我的事！」

警員吳國書不斷耐心勸說，告知其要匯款的帳戶已遭列警示帳戶，並拿出近期新聞案例開導對方，並要他試著提領獲利，陳男提領不成這才知道自己遭詐，終於了解警方苦心。

警方呼籲，近期網路上不少號稱可短期吸金的投資平台，利用line或youtube廣告吸引想賺錢的人掉入陷阱。詐騙集團經常利用美女頭像的line帳號與被害人閒聊，再誘騙其加入投資群組，並先給予被害人小部分甜頭，再吸引其投入更多錢財，詐騙被害人一生的血汗錢。

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