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台南東區東聖里活動中心正式啟用　多功能化空間便利社區利用

▲台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並在欣賞可愛的小朋友與青春活力不滅的阿嬤們精彩演出後，開心的與市議員蔡旺詮與里民合照，感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。

▲台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，活動中心的招標過程不容易，很高興在建材大幅上漲的此際，能早日順利招標完工，期間也有賴鄰里的監工，很高興活動中心正式啟用，讓在地的居民都能善加利用舒適方便的空間。

▲台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區區公所說明，東聖里活動中心重建工程，不僅讓區里民眾引頸期待，亦為南市府重大建設成果之一，歷經前任暨現任市長、議會的支持外，也獲內政部前瞻基礎建設計畫經費400萬元的挹注，協助市府預算2100萬元合計2500萬元俾使工程進行順利。活動中心正式啟用後，得以提供各式公務政令宣導活動辦理、民間課程場地推廣使用，以及鄰里鄉親日常聚會等多功能用途，讓活動中心發揮多元化功能，多目標使用之最大效益。

▲台南東區東聖里活動中心11日重建啟用，由台南市長黃偉哲上香，並感謝活動中心能在期限內盡早完工讓鄰近里民享受到空間利用的便利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「東聖里活動中心」原建物為「關聖前甲社區活動中心」，自民國71年落成數十載裡提供里及社區活動辦理等，承載里民的歡笑回憶；但是2016年的0206大地震後，活動中心原建物經安全勘驗認定為海砂屋危險建築，無法再予耐震補強。因而在東聖里黃英慈里長暨各界賢達等全力奔走支持下，向中央及台南市政府提案爭取經費，進行原有建物拆除及重建，於2019年12月間動土，歷經2年竣工，於12月11日辦理落成啟用活動。

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