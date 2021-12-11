嗆警取締拗蠻！男被「銬鐵柱+辣椒水噴眼」　怒告警4罪結果曝光

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南一名蔡姓男子(48歲)日前遭警方取締交通違規時，脫口嗆警「拗蠻」(台語：意指蠻橫無理)，當場遭執勤的李姓巡佐銬在騎樓鐵柱示眾，雙眼還數度被噴辣椒水、甚至鎖喉押上警車；事後蔡男涉妨害公務不起訴，李姓巡佐也遭記過處分，蔡更一口氣反告李員傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告等4罪，但檢警偵辦後均處分不起訴。

▲蔡男認為警方取締不合理，嗆警「拗蠻」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，台南市警三分局安順派出所李姓巡佐2020年10月13日發現一輛自小客車紅線違停，當即鳴笛驅趕，李員下車查看後，發現副駕駛座高齡9旬的蔡姓老父未繫安全帶，因此依法開單告發，並要求駕駛蔡男出示證件；但過程中蔡男認為不合理，態度不配合，數度出言嗆「警察拗蠻」、「警察很大嗎？」李員當下厲聲警告，「你再說一次看看」、「我會逮捕你」、「你已經涉及公然侮辱，再講啊」等語，但蔡仍不聽，當街大喊「警察欺負老百姓，有夠拗蠻！」

李員聞言後怒不可遏，立即拿出手銬將蔡男銬在一旁鐵柱上限制行動，還數度以辣椒水朝蔡眼睛噴射；雙方爭執過程還驚動一旁店家，紛紛請求李姓巡佐「不要這樣」，但隨後支援警力到場時，蔡男仍遭扯手銬、摔地制伏，並「鎖喉」押上警車，依妨害公務送辦。

這起妨害公務案經台南地檢署審理後，最終獲不起訴處分；市警局也認為，李姓巡佐違反「「警察人員使用防護型應勤裝備注意要點」，過程中蔡男已被制伏、銬在騎樓鐵柱，但李員仍兩度使用辣椒水，且未提供清水予蔡男清洗眼部，事後未予以適時救護，過程顯有瑕疵，予以記一小過、並調職處分。

蔡男事後也一口氣反告李姓巡佐傷害、妨害自由、公然侮辱、誣告等4罪。但檢方認為，拗蠻一詞雖非侮辱性言詞，因此蔡男妨害公務獲不起訴，但過去也有罵警拗蠻而遭拘役的判例，因此李員當下動用強制力逮捕難認濫權；且蔡男身上傷勢有可能是當下激動掙扎造成，另警方依法可拘束受逮捕人之人身自由，難認構成妨害自由，因此最終蔡男反告4罪均予不起訴處分。

對此，南市歸仁分局表示，李巡佐確已收到不起訴處分書，經詢問他對本案不起訴處分不表示任何意見。

▼李姓巡佐事後遭記過調職，對於不起訴處分不表示任何意見。