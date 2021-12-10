台南市政府榮獲交通部「TDX」　公車組及票證組佳作獎

▲台南市政府榮獲交通部「TDX」公車組及票證組佳作獎殊榮，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市推動智慧交通再獲殊榮，交通部推動涵括海、陸、空、氣象、觀光的「運輸資料流通服務平臺（簡稱TDX）」，台南市不但是全台第一個依平臺開發系統、提供公車營運資料的縣市，10日在「中華智慧運輸協會2021年會暨智慧運輸應用研討會及ITS成果展」獲頒「公車組」及「票證組(公車)」佳作獎，備受肯定。

交通局長王銘德表示，黃偉哲市長大力推動智慧城市，也特別重視資通訊產業和大數據技術的整合應用，台南市政府為全台第一個依交通部TDX平臺格式開發提供公車營運資料之縣市，資料庫的建立和格式的整合，是智慧城市不可或缺的基礎 。

交通局長王銘德指出，交通部的「TDX平臺」整合路海空、軌道、觀光及氣象等即時交通資料，並統一數據流通的格式，台南市自2004年起開發公車動態系統，至今也累積龐大的基礎資料和技術經驗，在2018年就率先全國完成資料格式標準化，更提供交通部TDX平臺介接使用，績效卓著，因此獲得殊榮。

交通局長王銘德強調，資通訊和大數據技術的應用，在交通管理和交通政策規劃所扮演的角色日益重要，透過市府和TDX平臺的合作，將大台南公車營運及票證資料開放介接，可提供後續加值應用。

同時也非常感謝台南市客運業者的積極配合，每月皆定時上傳標準化的公共旅運票證資料至TDX平臺，不但可落實開放政府的理念，更可讓各公私部門跨域、跨界協作，目前也已有大專院校學術單位申請應用，讓資料轉換為資訊，創造出更大的數據價值。

公共運輸處處長吳俁之表示，以往各界要介接台南市公車資訊，都要和市府簽定合約並逐案設定系統，行政和技術程序繁瑣，也徒增市府主機頻寬負擔和資安風險。現在，透過交通部TDX平臺對外開放資料，整合軟硬體資源並統一資料格式，應用層面更廣。除了公車資訊，臺南市即時路況、T-Bike公共自行車、停車亦有透過TDX平臺提供應用，歡迎多加利用。