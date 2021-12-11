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屏東又傳比特犬咬人！她一年遭「3次攻擊」　飼主狠嗆：咬死算了

▲▼比特犬。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲屏東一名女子今年3度被鄰居的比特犬咬傷。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

屏東又傳出比特犬咬人事件！一名住在新園的女子指控，過去遭到鄰居飼養的混種比特犬咬傷三次，其中在第二次時本來打算提告，但因對方父親出面求情才作罷，想不到之後又被咬傷，甚至連自己的狗狗也遭受攻擊，結果對方不僅沒有表示歉意，甚至還開嗆「咬死算了」，讓她相當氣憤。對此，比特犬飼主也透露，自己也曾被女子所飼養的狗咬傷，目前雙方已互相提告。

屏東新園一名從事回收業的女子表示，她在今年3月底、5月27日以及12月3日時，分別遭到鄰居飼養的混種比特犬咬傷，她在第二次被咬傷時，本想提告，但對方父親登門道歉，最後雙方和解，不料最近又被咬傷，結果當下她大聲呼救後，比特犬飼主竟冷眼旁觀，甚至還說「咬死算了」，令她難以接受。

女子指出，她平時會帶著自家的2隻狗狗一起做回收，結果2隻狗都曾被咬，導致現在對人的警戒心也比較高。不過比特犬飼主也出面指控，女子做回收時，會帶狗接近比特犬，自己也曾被對方的狗追，甚至咬傷。目前雙方都已互相提告。

對此，屏東縣政府農業處表示，該隻比特犬是否有攻擊人的行為，還需監視器及相關目擊者佐證，動保單位才能有所作為，至於飼主是否有疏忽縱放的行為，也還有待調查釐清。

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