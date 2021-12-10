恆春首座共融特色遊具場動工　融入月琴＋城牆＋搶孤設計

▲恆春特色遊具場工程10日開工動土 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府10日上午在恆春石牌公園辦理恆春特色遊具場工程開工動土典禮，這是恆春首座共融公園，將融入當地月琴民謠、城牆、搶孤等特色元素設計；縣長潘孟安表示，雖然預計完工時間是2022年5月，但盡量爭取在兒童節前完成，給孩子們最棒的禮物。

由於屏東市的共融公園打造成功，各鄉鎮都希望也有共融公園，今日動工典禮包括恆春鎮長陳文弘、縣議員盧玟欣及恆春鎮的里長都到場，熱切期待恆春首座共融公園誕生。

潘縣長透露，縣府計劃在全縣33鄉鎮市打造共融公園，縣府團隊全體總動員，近期都將陸續動工，給孩子童年美好的成長環境。

潘縣長指出，屏東縣是全國第一個推動「兒童表意權」的縣市，就是在打造公園之前，社區兒童可以自主表達意見，及尊重兒童的遊戲權，縣府團隊近年陸續在縣內33個鄉鎮市設置特色或產業的遊戲場，都事前徵詢地方意見，不讓快速複製、沒有生命與靈魂的罐頭遊具，弱化兒童的遊戲經驗。

恆春特色遊具場在設計規劃階段即辦理參與式工作坊，邀請兒童、家長、身心障礙團體及年長者等，共同構思對於共融公園的想像，並由使用者的視角出發，同時結合生態環境、歷史背景，規劃出符合貼近民眾實際需求的遊戲設施與空間。

民政處表示，本案基地面積為6,200平方公尺，位處猴洞山、西門附近的古城遊戲場，將融入月琴民謠、城牆、搶孤、白榕園等元素，做出具有當地特色的遊具。

以月琴庭彈跳床為例，即是將設施做成像月琴的樣子，並結合水舞遊戲，營造出相比鄰的遊戲區域與休憩空間，家長可就近看顧孩童。另有攀岩場、六角樹屋、攀爬網、方格攻城塔、地鼠星空、高空滑梯、音樂設施、體健設施、大樹休憩區、洗手洗腳池、多功能沙坑、親子同樂鞦韆、綠帶休憩區、樹立方休憩區等多項設施。