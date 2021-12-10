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罹癌女家中臥床…遠親「送餅乾」趁機蹂躪！女兒返家見這幕氣炸

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲屏東女罹癌躺家中休養，卻遭鄰居兼遠親進入屋內猥褻，女兒見這幕趕緊報警處理。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者戴若涵／台北報導

屏東一名男子阿勁（化名）2019年間進入罹癌女鄰居小青（化名）的屋內，趁對方身體狀況不佳臥床無法反抗時，抓胸、強拉小青手撫摸自己的下體。小青女兒返家撞見正在穿褲子的阿勁，隨即報警處理，法院日前依強制猥褻罪判阿勁有期徒刑10月確定。

判決指出，阿勁2019年4月16日上午8時10分假借送餅乾的名義，未經小青的同意就闖入其房間內，見小青因健康狀況不佳臥床，竟伸進小青的上衣內撫摸胸部，遭撥開手拒絕後，又脫下自己的褲子，強拉小青的手撫摸自己的下體。不巧此時遇上小青女兒返家，阿勁趕緊拉起褲子，但仍遭對方持手機拍照、追問，小青女兒更氣炸報警處理。

阿勁辯稱，自己進入小青住處時，對方沒有叫他離開，是小青說骨頭痛，他才會協助按摩腳踝，強調自己沒有脫褲子，小青也沒有碰觸他的身體。但屏東地方法院勘驗各項事證後，依照侵入住宅強制猥褻罪，將阿勁判刑3年6月。

案經上訴高雄高分院，法院查出，阿勁不僅是小青的鄰居，也是遠親，2人並非毫無關係的人，年輕時曾多人一同出遊，又住在附近，當天帶餅乾進入小青家時，究竟是進入住宅前，還是進入住宅後才心生強制猥褻犯意，仍有疑慮，撤銷原判，改依強制猥褻罪將阿勁判刑10月，案經上訴至最高法院遭駁回，全案定讞。

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