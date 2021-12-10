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陳昇「走了300年才到六堆」未致歉　屏議員：先道歉再開唱

▲客家籍議員李世淦()在議員同仁陪同再度批評陳昇對客家歷史文化不尊重 。（圖／屏東縣議會、文化處提供）

▲客家籍議員李世淦在議員同仁陪同再度批評陳昇對客家歷史文化不尊重 。（圖／屏東縣議會、文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

新寶島康樂隊歌手陳昇於11月6日晚在屏東縣政府晚間在千禧公園舉辦「族群融合世界六堆之夜」，以調侃語氣批評評客家歷史文化；客家議員李世淦事發後在員質詢要求他道歉；事發至今，李世淦以陳昇並未對六堆客家之夜的不當言論發表道歉，縣政府於12月12日斜坡上的音樂祭活動，再次邀請新寶島康樂隊演出，讓他很不滿，今(10)日由其他議員陪同在縣議會舉行記者會，要求陳昇未道歉前，不要演唱。

▲客家籍議員李世淦()在議員同仁陪同再度批評陳昇對客家歷史文化不尊重 。（圖／屏東縣議會、文化處提供）

▲文化處提供(資料照)。

陪同李世淦出席記者會有林郁紅、潘正義、黃明賢、唐玉琴、方一祥等人。李世淦說，陳昇於11日6日的「族群融合世界六堆之夜」表示，走了300年才六堆(按高屏客家六堆)、他們彰化都已6、70堆，嚴重傷害六堆客家歷史文化，迄今未道歉。

縣政府12月12日斜坡上的音樂祭活動，再次邀請新寶島康樂隊演出。縣政府完全不在乎有人傷了客家鄉親的情感，不重視客家民意。任由藝人隨興輕謾客家文化，而沒有替自己的縣民發聲，捍衛歷史文化尊嚴。讓六堆鄉親還未平復的心情又被挑起，沉默不等於允許(更不是縱容)，六堆鄉親選擇不再隱忍，提出嚴正抗議。

他要求陳昇新寶島康樂隊對11月6日當晚不當言論公開道歉，未公開道歉前不得上台演出；並要求縣政府不得邀請有傷害族群、傷害屏東的演藝團體演出任何活動，強調「族群互相尊重、互相成長-捱等六堆、我的族人-都不能被侮辱、不能被欺負；『我屏東 我驕傲』-屏東的榮耀一起守護」。

客家女婿黃明賢說，效果呈現有很多種，今天不是小題大作，要的是彼此尊重。潘正義表示，新寶島康樂隊有一成員出身屏東縣牡丹鄉，將透過對方向陳昇反映，「演唱前公開道歉」。

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關鍵字：

屏東縣議員李世淦黃明賢陳昇新寶島康樂隊客家道歉

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